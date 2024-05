Tạo hình đường tiêu hóa cho bệnh nhân người Lào từng uống nước tẩy rửa bồn cầu

Gần một năm, nữ bệnh nhân K.V.S, quốc tịch Lào, hầu như không ăn uống được gì do thực quản bị co rút và chít hẹp thắt chặt, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật thành công tạo hình đường tiêu hóa.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Trần Mạnh Hùng (mặc áo blue, cầm phim X.Q) và êkip phẫu thuật thăm khám cho bệnh nhân K.V.S. (Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai)

Chiều 8/5, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bác sỹ bệnh viện đã phẫu thuật tạo hình đường tiêu hóa, đem lại cuộc sống mới cho nữ bệnh nhân quốc tịch Lào.

Theo lời kể của gia đình, suốt một năm nay, nữ bệnh nhân K.V.S (23 tuổi, quốc tịch Lào) hầu như không ăn uống được gì do thực quản bị co rút và chít hẹp thắt chặt. Từ một cô gái khỏe mạnh, nặng 74kg đến khi nhập viện, cô chỉ còn 34kg! Cách đây hơn một năm, do mâu thuẫn trong cuộc sống cá nhân, K.V.S đã uống hóa chất tẩy rửa bồn cầu để kết thúc cuộc sống. Em được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Hậu quả của việc uống hóa chất tẩy rửa bồn cầu khiến cho đường tiêu hóa trên của bệnh nhân bị bỏng nặng, quá trình tổn thương tiến triển nặng dần, từ không nuốt được thức ăn đặc đến 3 tháng trở lại đây ngay cả nước cũng không uống được. Bệnh nhân đã đi nhiều cơ sở y tế ở thủ đô Vientiane-Lào, đã thực hiện nhiều phương pháp điều trị tại Việt Nam từ nong thực quản, đặt stent nhưng đều không hiệu quả.

Là bác sĩ trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho bệnh nhân, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Trần Mạnh Hùng cho biết cháu K.V.S vào viện với chúng tôi cách đây 2 tháng trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Từ một cô gái khỏe mạnh, 74kg đến lúc nhập viện chỉ còn 34kg, không còn sức sống.

“Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp thăm dò và thống nhất với chẩn đoán: Bệnh nhân bị bỏng toàn bộ đường tiêu hóa trên do chất ăn mòn gây co rút, chít hẹp và thắt chặt toàn bộ thực quản. Quá trình này đòi hỏi phải thực hiện kỹ thuật tạo hình đường tiêu hóa trên rất phức tạp. Đứng trước một bệnh nhân với tình trạng bệnh lý nặng nề mà tuổi đời còn rất trẻ, bài toán đặt ra cho các bác sỹ là làm thế nào để giúp một bệnh nhân mới có 23 tuổi có thể trở lại cuộc sống bình thường là câu hỏi hóc búa và cũng là thách thức và nhiệm vụ của êkíp phẫu thuật,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Trần Mạnh Hùng chia sẻ.

Một quyết định được đưa ra: phẫu thuật mở thông dạ dày để nuôi dưỡng tích cực qua đường tiêu hóa, khi tình trạng toàn thân của bệnh nhân cho phép sẽ phẫu thuật cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên. Sau một tháng nỗ lực nuôi dưỡng qua mở thông dạ dày, tình trạng toàn thân của người bệnh được cải thiện dần, cân nặng của bệnh nhân đã tăng 10kg, chỉ số BMI đảm bảo tiêu chuẩn để tiến hành ca phẫu thuật lớn.

Ngày 23/4 vừa qua, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Trần Mạnh Hùng cùng êkip đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên cho bệnh nhân. Ca mổ gặp không ít khó khăn do thực quản bị bỏng, làm mất các mốc giải phẫu ở trung thất sau. Sau 8 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công…

Sau mổ, bệnh nhân diễn biến thuận lợi, ngày thứ 8 sau mổ đã có thể tự ăn cháo. Sau nhiều tháng không thể tự ăn uống được, bây giờ đã có thể tự ăn cháo, uống nước, tự sinh hoạt - một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là mơ ước của K.V.S và gia đình em suốt hơn một năm nay.

Ngày 8/5, bệnh nhân đã khỏe mạnh, có thể tự ăn cơm, tinh thần thoải mái, vui vẻ, được xuất viện trong niềm vui của gia đình, bệnh nhân và các thầy thuốc./.

