Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi và tặng quà cho thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (giữa) tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bé. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 15/7, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Chiều cùng ngày, tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc; dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ của 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc.Trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Sau khi dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, trao quà, tặng sổ tiết kiệm tri ân đối với 82 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Hà Tĩnh, với tổng trị giá là 410 triệu đồng.Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng. Tại đây, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trực tiếp trao ba phần quà cho ba thương binh nặng nhất Trung tâm tại phòng riêng là bà Nguyễn Thị Lại, sinh năm 1933, thương binh trong thời kháng chiến chống Pháp; ông Nguyễn Văn Mão, sinh năm 1949 và ông Nguyễn Văn Sinh, thương binh thời kháng chiến chống Mỹ; trao các phần quà, thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh mới, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế.”Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng quyết định tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành một chiếc ôtô cứu thương, 104 điều hòa nhiệt độ, một máy đo huyết áp và nhịp tim để bàn, 96 áo bông thương bệnh binh với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng, với số lượng thương binh đông và thương tật nặng nhất, được thành lập vào ngày 3/4/1965. Sau hơn 50 năm hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở khắp các tỉnh trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động.Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81-100%). Trong đó có hai thương binh từ thời kháng chiến chống Pháp, 64 thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 30 đồng chí bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước. Trung tâm đã được tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng 2, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Bằng, Giấy khen khác.Cũng trong sáng 15/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Đến thăm Bà mẹ Việt Nam Trần Thị Bé, 95 tuổi, trú tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thành viên trong gia đình và chúc Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa cho con cháu, gia đình. Mẹ Bé có hai người con, một người chiến đấu hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và một người chiến đấu hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.Tới thăm gia đình ông Trương Công Mùi, 59 tuổi, thương binh hạng 4/4, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, ông Trần Thanh Mẫn chúc ông Mùi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Với phương châm "uống nước nhớ nguồn" Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho những gia đình có công với đất nước, nhất là những gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Đà Nẵng cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, hỗ trợ các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần./.