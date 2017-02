Hiện trường vụ lật xe. (Nguồn: observers.france24.com)

Tập đoàn công nghệ hạt nhân Areva của Pháp cho biết một xe tải chở hóa chất được sử dụng trong quá trình chế tạo nhiên liệu hạt nhân urani đã gặp nạn và bị lật tại Benin, song "không có nguy cơ" rò rỉ phóng xạ.Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/2 gần thành phố Dassa, cách Cotonou - thành phố lớn nhất của quốc gia Tây Phi này, khoảng 200km về phía Bắc.Chiếc xe tải bị lật nghiêng 90 độ so với mặt đường. May mắn không có người bị thương.Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP của Pháp, nữ phát ngôn viên của Areva xác nhận tại thời điểm gặp nạn, chiếc xe đang chở uranate, một nguyên tố tự nhiên tồn tại dưới dạng hợp chất oxit được sử dụng trong quá trình chế tạo nhiên liệu hạt nhân.Tuy nhiên, hóa chất này có "đặc tính phóng xạ rất thấp."Cũng theo người phát ngôn của Areva, nhà chức trách Benin đã ngay lập tức dựng hàng rào, phong tỏa hiện trường vụ tai nạn và nhanh chóng xác định "không có nguy cơ rò rỉ hạt nhân hay rò rỉ hóa chất" gây nguy hại đến người dân và môi trường trong vùng, do chất này không bị tràn ra ngoài và móc nối giữa thùng chứa với đầu xe tải vẫn còn nguyên vẹn.Đến chiều cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được di dời khỏi hiện trường, đảm bảo thông mạch giao thông trên tuyến đường nơi xảy ra vụ việc./.