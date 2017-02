Thực hiện nghi thức khai ấn. (Nguồn: TTXVN)

Đêm 10/2 (tức 14 tháng Giêng), Lễ khai ấn đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức tại Di tích đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham dự.Đọc diễn văn tại lễ khai ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định Lê Quốc Chỉnh khẳng định công lao to lớn của Vương triều Trần trong lịch sử dân tộc; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của tục lệ khai Ấn.Khai ấn, phát ấn cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, an vui, nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo để đạt được kết quả cao, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.Sau nghi lễ dâng hương tại Ban thờ Trung thiên đền Thiên Trường, đúng 22 giờ 50 phút, nghi lễ rước kiệu ấn được cử hành trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống với sự tham gia của 120 người là đại diện cho các tầng lớp nhân dân làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.Ấn được rước từ đền Cố Trạch - nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần để làm lễ khai Ấn.Tại đây, sau khi nhà đền dâng sớ khai ấn, 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng và một số đại biểu được mời vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng 10 cánh ấn trên nền giấy màu vàng.Những lá ấn này sẽ được Trưởng từ đền Trần dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng ( gồm đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Tháp, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường) và lưu tại hòm đựng ấn nhà đền.Trong thời gian làm lễ khai ấn, đền Thiên Trường tạm thời đóng cửa không đón tiếp du khách để đảm bảo an ninh trật tự và tính trang nghiêm cho việc thực hiện nghi lễ. Từ 23 giờ 55 phút, nhà đền mở cửa trở lại cho nhân dân và du khách vào lễ.Theo Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần, lễ phát ấn bắt đầu từ lúc 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (11/2), tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa.Ban Tổ chức lễ hội đã chuẩn bị số lượng ấn đáp ứng nhu cầu xin ấn của nhân dân, du khách và sẽ tổ chức phát cho tới khi hết ấn.Để khắc phục tình trạng lộn xộn tại lễ hội, năm nay, Ban Tổ chức đã siết chặt công tác an ninh, tăng cường kiểm soát trật tự tại khu vực Lễ khai ấn. Vì vậy, tình trạng ném tiền vào kiệu Ấn đã được hạn chế.Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định khi về dự lễ. Cùng với đó, Ban Tổ chức bố trí thêm cán bộ Ban Quản lý Di tích đền Trần chốt tại các ban thờ để thu dọn đồ lễ và hướng dẫn người dân vào dâng hương.Ban Tổ chức lễ hội phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm xử lý triệt để tình trạng lợi dụng lễ hội để tăng giá hàng hóa dịch vụ, đổi tiền lẻ, mở các điểm trông giữ xe thu phí cao gấp nhiều lần quy định.Lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay các đối tượng cố tình lợi dụng thời điểm đông người tổ chức đưa những người già, người tàn tật, trẻ em đến khu vực lễ hội để xin tiền của khách.Công an tỉnh Nam Định tăng cường cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền Trần và tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường dẫn vào đền Trần và trên Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định để tránh ùn tắc giao thông khi lượng phương tiện tăng đột biến.Trong đêm khai ấn, hàng nghìn người vẫn nườm nượp kéo về đền Trần chờ vào dâng hương và đợi đến giờ phát Ấn để xin lộc Ấn đầu năm./.