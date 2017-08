Xe cứu thương tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Reuters)

Các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 1/8 đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe của quân đội nước này tại tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 binh sỹ thiệt mạng.Theo các nguồn tin trên, một thiết bị nổ do các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) cài bên đường đã phát nổ khi chiếc xe quân sự đi ngang qua.Hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang mở các chiến dịch truy quét các mục tiêu của PKK tại khu vực này.Khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ có đa số người Kurd sinh sống rơi vào tình trạng bạo lực sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 năm rưỡi giữa lực lượng chính phủ và PKK đổ vỡ hồi tháng 7/2015.Kể từ đó, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch truy quét các mục tiêu PKK trên lãnh thổ nước này và khu vực miền Bắc Iraq, đặc biệt là các vùng rừng núi.Trong khi đó, các tay súng PKK liên tiếp tiến hành các vụ đánh bom chủ yếu nhằm vào binh lính và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.PKK bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Ước tính, xung đột giữa PKK và quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 30 năm qua đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng./.