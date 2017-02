Ảnh minh họa. (Nguồn: srp-uk.org)

Chuyên gia an ninh Malaysia Andrin Raj ngày 14/2 đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ đằng sau vụ trộm thiết bị có chứa chất phóng xạ Iridium-192.Ông Andrin cho biết, Iridium-192 được các nhóm khủng bố, trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ráo riết tìm kiếm để chế tạo bom bẩn.Theo chuyên gia chống khủng bố này, việc chất Iridium-192 được tìm thấy tại Klang, bang Selangor, là dấu hiệu đáng ngại cho thấy Malaysia đang trở thành điểm trung chuyển chính và là căn cứ cho những kẻ cực đoan về tôn giáo và bạo lực.Cũng theo ông Andrin, vụ việc là tiếng chuông cảnh báo đối với Malaysia khi mà Iridium-192 có thể dễ dàng tìm thấy ở nước này, trong khi tại các nước ASEAN khác, điều này là không thể.Ông cho biết thêm đe dọa về hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ (gọi chung là CBRNe) là điều mới mẻ tại khu vực Đông Nam Á.Ông cảnh báo hiện CBRNe đã trở thành mối đe dọa mới tại khu vực.Trước đó, ngày 11/2, cảnh sát và các chuyên gia hạt nhân Malaysia đã tìm thấy hai chiếc máy chiếu (projector) bên trong có chứa chất phóng xạ Iridium-192 tại thành phố Klang.Hai thiết bị này là tài sản của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn dầu khí.Cảnh sát đã nhận được thông báo của công ty này về việc mất trộm các thiết bị vài ngày trước đó.Khi lực lượng chức năng phát hiện, các máy chiếu nói trên đều ở trong tình trạng bị tháo dỡ. 8 người liên quan đến vụ việc đã bị cảnh sát bắt giữ.Cũng liên quan đến vụ việc, ông Alzafny Ahmad, phó Cảnh sát trưởng quận Klang Selatan thuộc thành phố Klang cho biết, người dân tại khu vực phát hiện ra hai thiết bị có chứa chất phóng xạ nói trên đã được khuyến cáo đi kiểm tra sức khỏe.Ông Alzafny cho hay, việc này là cần thiết bởi hai hộp chứa - bộ phận cấu thành của máy chiếu, được phát hiện trong tình trạng phần chì gắn đã bị mở.Nếu tia gamma từ hộp chứa bị rò rỉ ra ngoài và chiếu vào cơ thể con người, nó sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.Chính phủ Malaysia sẽ sửa đổi luật liên quan đến việc quản lý năng lượng hạt nhân với mục đích tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong sử dụng và bảo vệ vật liệu phóng xạ.Luật hiện hành của Malaysia về vấn đề này đã tồn tại trong suốt hơn 30 năm qua.Theo dự thảo luật sửa đổi, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 10 năm hoặc bị phạt tiền đến 100.000 ringgit (khoảng 22.500 USD) hoặc cả hai hình thức trên./.