Ngày 17/7, một chuyến bay của hãng hàng không Air Canada Rouge của Canada đã buộc phải quay đầu về nơi xuất phát tại sân bay Gatwick ở thủ đô London, Anh, do gặp sự cố kỹ thuật.Theo giới chức sân bay, chiếc Boeing 767 chở 282 hành khách khởi hành từ London tới thành phố Toronto, Canada, đã hạ cánh an toàn 1 giờ sau khi cất cánh do một bánh máy bay bị nổ khi cất cánh.Vụ việc đã khiến một đường băng chính chức của sân bay Gatwick phải tạm thời đóng cửa và một số chuyến bay trong ngày bị hủy hoặc hoãn.Lực lượng khẩn cấp đã lập tức được triển khai để thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm vật thể trên đường băng. Các hành khách trên chuyến bay đang được thu xếp lên một chuyến bay khác cùng lộ trình./.