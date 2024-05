Mỹ: Đại học Columbia hủy lễ tốt nghiệp toàn trường do lo ngại an ninh

Sinh viên biểu tình để bày tỏ ủng hộ người Palestines tại đại học Columbia ở New York (Mỹ) ngày 30/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, Đại học Columbia ở thành phố New York (Mỹ) thông báo hủy buổi lễ tốt nghiệp chính dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 do quan ngại về an ninh.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các sinh viên biểu tình tại khuôn viên trường trong nhiều tuần qua nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza.

Trong thông báo, người phát ngôn của Đại học Columbia, ông Ben Chang cho biết trường sẽ tổ chức những buổi lễ quy mô nhỏ hơn cho mỗi chi nhánh thành viên.

Ông Chang cũng nêu rõ quyết định này được đưa ra sau quá trình tham vấn các trưởng nhóm sinh viên.

Tuy nhiên, sau thông báo trên, các cuộc biểu tình mới vẫn diễn ra tại New York vào chiều 6/5 theo giờ địa phương, bao gồm các địa điểm ngay trước cổng Đại học Columbia. Cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Tuần trước, ít nhất 100 người biểu tình tại Đại học Columbia đã bị bắt giữ.

Hoạt động biểu tình tại Đại học Columbia bắt đầu từ ngày 18/4, sau đó lan rộng ra hàng chục trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Hình thức cũng tương tự tại Đại học Columbia, với hoạt động lập lều trại trong khuôn viên, sinh viên tham gia biểu tình đưa ra yêu cầu trường dừng hợp tác với các công ty có liên quan đến Israel. Nhiều trường đã phải gọi cảnh sát để lập lại trật tự.

Trong tuần này, các trường đại học khác ở Mỹ vẫn tiếp tục tìm cách giải tán những lán trại mà sinh viên biểu tình lập nên trong khuôn viên trường.

Sinh viên đã phải dọn dẹp hầu hết lán trại biểu tình trong khuôn viên Viện Công nghệ Massachusetts sau khi ban quản lý trường cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay chẳng hạn như đình chỉ học tập ngay lập tức.

Tình trạng biểu tình đôi khi kèm theo những vụ ẩu đả đã khiến nhiều trường đại học ở Mỹ hủy bỏ, thay đổi kế hoạch hoặc thay đổi địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp - sự kiện quan trọng và ý nghĩa đối với đời sống sinh viên Mỹ.

Hôm 4/5 vừa qua, buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Michigan đã bị gián đoạn khi hàng chục sinh viên trong lễ phục tốt nghiệp tiến về phía lễ đài và hô vang khẩu hiệu phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel.

Hồi tháng 4, Đại học Southern California của Mỹ cũng đã phải hủy tổ chức lễ tốt nghiệp toàn trường dự kiến vào ngày 10/5, sau khi xảy ra các cuộc biểu tình tương tự tại khuôn viên của trường./.

Mỹ dỡ lều trại để giải tán người biểu tình Palestine trong trường đại học Tờ Los Angeles và các hãng truyền thông khác tại địa phương cho biết cảnh sát được trang bị hơi cay đã tiến vào giải tán khu vực lều trại trong khuôn viên Đại học Southern California.