Nhiều nhà cửa, hàng quán bị tốc mái. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Khoảng 17 giờ ngày 6/5, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một trận mưa to trên diện rộng kèm theo lốc xoáy xảy ra khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang, đường ngập nước gây khó khăn cho người tham gia giao thông.Mưa to còn làm nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa của người dân thị xã Đồng Xoài bị ảnh hưởng nặng.Sau khi mưa tạnh, người dân nhanh chóng chủ động dọn dẹp, thu dọn những cây gây đổ gãy, đảm bảo giao thông thông suốt.Trước đó, vào 18 giờ ngày 4/5, mưa kéo dài kèm theo gió to cũng làm nhiều phường thuộc khu vực thị xã Đồng Xoài mất điện gần 2 tiếng đồng hồ.Nhiều hoạt động buôn bán, kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.Tại các xã của thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản, có tới hàng chục nghìn trụ tiêu gãy đổ do mưa to, lốc xoáy./.