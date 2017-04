Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Phó Thủ tướng nước chủ nhà Taro Aso đã đồng chủ trì cuộc đối thoại kinh tế cấp cao, mở đường cho việc hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước.Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Tokyo, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định trong tương lai Mỹ và Nhật Bản có thể đưa ra quyết định về những vấn đề hai bên đã đề cập trong cuộc đối thoại song phương lần này, cũng như xúc tiến quá trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước.Tuyên bố của ông Mike Pence trùng lặp với tuyên bố lâu nay của Tổng thống Donald Trump về việc nước Mỹ tập trung vào các thỏa thuận thương mại song phương, thay vì thảo thuận đa phương mà ông cho là có thể làm tổn hại nền kinh tế của Mỹ. Ông Pence một lần nữa khẳng định không còn bất cứ hi vọng nào về sự tồn tại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso khẳng định Washington và Tokyo nhất trí sẽ tiến hành vòng 2 đối thoại kinh tế cấp cao giữa hai nước vào cuối năm 2017. Ông khẳng định ông sẽ tiếp tục có các cuộc thương lượng mang tính xây dựng với đại diện của Mỹ để quan hệ kinh tế giữa hai nước giành được thắng lợi sâu rộng hơn.Đối thoại kinh tế cấp cao lần này được tiến hành theo thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shindo Abe đạt được trong chuyến thăm của ông Abe tới Mỹ hồi tháng 2/2017 - thời điểm Tổng thống Trump vừa nhậm chức.Đối thoại kinh tế cấp cao được coi diễn đàn để hai nước thảo luận về một loạt chủ đề từ chính sách kinh tế, các quy định về thương mại và đầu tư, đến hợp tác về cơ sở hạ tầng và năng lượng. Mỹ cũng hy vọng đối thoại kinh tế sẽ tạo thuận lợi cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ xâm nhập thị trường Nhật Bản cũng như thu hút đầu tư của Nhật Bản cho các dự án cơ sở hạ tầng ở Mỹ.Trước đó, cũng trong chuyến thăm Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Shinzo Abe, thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.Trong cuộc hội kiến này, Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi mối quan hệ an ninh lâu bền giữa 2 nước, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với nền an ninh của Tokyo. Ông Pence nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật Bản là nền tảng của hòa bình và an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.Nhật Bản là chặng dừng chân thứ 2, sau Hàn Quốc, trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của Phó Tổng thống Mỹ Pence./.