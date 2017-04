Farah Mohamed Shirdon (trái) và Tarek Sakr. (Nguồn: Radio Canada)

Mỹ vừa đưa 2 công dân Canada vào danh sách các phần tử khủng bố đặc biệt với lý do có nguy cơ cao tham gia các hoạt động khủng bố đe dọa an ninh, kinh tế và người dân Mỹ. Hai người này là Farah Mohamed Shirdon, cư dân tỉnh Alberta gốc Somali, và Tarek Sakr, cư dân tỉnh Quebec.Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Shirdon năm nay 24 tuổi, chịu trách nhiệm tuyển dụng và gây quỹ cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi Tarek Sakr giúp huấn luyện kỹ thuật bắn tỉa cho các thành viên Mặt trận Al-Nusrah có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.Shirdon từng bị Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cáo buộc vắng mặt 6 tội danh khủng bố, bao gồm tham gia tổ chức khủng bố, dẫn dụ nhiều người du lịch Syria, cung cấp tiền cho IS và đưa ra các đe dọa khủng bố trong một cuốn băng tuyên truyền phát hành tháng 4/2014 cũng như trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vice Media.RCMP cho biết Shirdon rời Canada ngày 14/3/2014 để tới Syria. Còn theo nguồn tin của Mỹ, Shirdon trú ẩn tại Raqqa, một căn cứ của IS ở Syria, từ tháng 11/2015. Trong khi đó, thông tin về Tarek Sakr khá ít vì theo người phát ngôn của Bộ An ninh Công cộng Canada, việc giữ các thông tin này vì lý do an ninh quốc gia và bảo mật riêng tư.Trước đó, Mỹ cũng đã đưa hai công dân Canada khác là Hassan El-Hajj Hassan và Abousfian Abdelrazik vào danh sách “Các phần tử khủng bố toàn cầu cần lưu ý đặc biệt” của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hassan là công dân song tịch Canada - Lebanon, bị cáo buộc tham gia đánh bom ở Bulgaria năm 2012 làm 5 du khách Israel thiệt mạng. Abdelrazik bị cáo buộc có liên hệ với Al-Qaeda.Ngoài ra, trong danh sách trên còn có Hamza bin Laden, con trai trùm khủng bố Osama bin Laden; các thành viên trại hành quyết của IS do Jihadi John đứng đầu, công dân Anh Mohamed Emwazi và công dân Pháp gốc Bỉ Salah Abdeslam. Trong số này, Abdeslam đã bị bắt năm ngoái sau khi tham gia loạt vụ tấn công ở thủ đô Paris, Pháp, tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng.Theo luật định của Mỹ, những người có tên trong danh sách bị cấm tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ và không được giao dịch tài chính với các công dân Mỹ./.