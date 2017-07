Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Mỹ đã liệt Pakistan nằm trong số những nước và vùng lãnh thổ cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" cho khủng bố, cho rằng các tổ chức khủng bố như Lashkar-e-Taiba (LeT) và Jaish-e-Mohammad (JeM) tiếp tục hoạt động, huấn luyện, tổ chức và gây quỹ bên trong nước này trong năm 2016.Trong bản báo cáo thường niên mang tên "Báo cáo các nước về khủng bố" do Quốc hội Mỹ yêu cầu, công bố ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quân đội và các lực lượng an ninh Pakistan đã tiến hành nhiều chiến dịch chống các tổ chức thực hiện các vụ tấn công ở bên trong nước này như Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).Tuy nhiên, báo cáo này cho rằng: "Pakistan chưa có hành động đáng kể nào đối với phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan hay mạng lưới Haqqani, cũng như chưa hạn chế được nhiều khả năng của chúng trong việc đe dọa các lợi ích của Mỹ tại Afghanistan dù Pakistan ủng hộ những nỗ lực đưa cả hai tổ chức này tham gia tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn dắt.Pakistan cũng chưa có đủ hành động với các tổ chức hướng hoạt động ra bên ngoài khác như LeT và JeM trong năm 2016 khi những tổ chức này tiếp tục hoạt động, huấn luyện, tổ chức và gây quỹ ở Pakistan."Báo cáo trên còn cho biết Ấn Độ tiếp tục phải hứng chịu các vụ tấn công, "trong đó có các vụ tấn công do những tay súng Maoist nổi dậy và những kẻ khủng bố đóng căn cứ ở Pakistan thực hiện."Theo báo cáo, giới chức Ấn Độ tiếp tục cáo buộc Pakistan có liên quan tới các vụ tấn công qua biên giới ở khu vực Jammu và Kashmir./.