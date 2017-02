Ảnh minh họa. (Nguồn: Canadian Business)

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy mặc dù thâm hụt thương mại của nước này giảm nhẹ trong tháng 12/2016 nhưng tính chung cả năm 2016 vẫn ở mức cao nhất kể từ năm 2012. Xuất khẩu giảm nhanh hơn nhập khẩu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.Mức thâm hụt trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với thị trường quốc tế trong năm 2016 là 502,3 tỷ USD, tăng 0,4% so với năm 2015. Mức thâm hụt của năm 2016 tương đương 2,7% GDP, so với mức 2,8% GDP trong năm 2015.Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ chỉ ra rằng trong tháng 12/2016, thâm hụt giảm nhẹ, khi xuất khẩu dịch vụ tăng lên mức cao kỷ lục 63,8 tỷ USD. Cũng trong tháng cuối cùng của năm ngoái, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao đạt 32,2 tỷ USD – cũng là mức cao kỷ lục.Mức thâm hụt trong buôn bán hàng hóa của Mỹ với một số đối tác lớn đã được thu hẹp trong năm 2016. Cụ thể, trong năm 2016, nhập khẩu hàng Trung Quốc của Mỹ giảm đã làm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc giảm 5,4% xuống 347 tỷ USD, sau khi đạt mức cao kỷ lục 367,2 tỷ USD năm 2015. Thâm hụt trong trong buôn bán hàng hóa của Mỹ với Đức năm ngoái cũng giảm 13% xuống 64,9 tỷ USD. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Mỹ với Mexico tăng 4,2% lên 63,2 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2011.Hai năm qua là khoảng thời gian khó khăn đối với các nhà xuất khẩu Mỹ bởi đồng USD tăng giá đã khiến hàng hóa Mỹ trở nên kém cạnh tranh hơn tại các thị trường quốc tế, trong khi lại khiến hàng hóa nước ngoài rẻ hơn đối với người tiêu dùng "xứ cờ hoa." Các nhà chế tạo Mỹ cũng đã phải vất vả giữa bối cảnh điều kiện kinh tế suy yếu tại nhiều thị trường nước ngoài chủ chốt.Chuyên gia kinh tế trưởng Ian Shepherdson thuộc Pantheon Macroeconomics lưu ý thâm hụt thương mại có khả năng tăng trong quý I/2017 do giá dầu tăng.Các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ ở mức khoảng 2,5% trong cả năm 2017 và thậm chí còn cao hơn trong năm 2018, nhờ chương trình giảm thuế, tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng,... của Tổng thống Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế lên 4% hoặc cao hơn./.