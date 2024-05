Quản lý Thị trường xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng

Tính đến ngày 10/5, Cục Quản lý Thị trường Long An đã kiểm tra 25 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, phát hiện 24 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 122,5 triệu đồng.

Đội Quản lý Thị trường số 3 (Long An) kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Quản lý thị trường Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 60 triệu đồng đối với hai doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 3/5, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn thành phố Tân An và huyện Châu Thành do có hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 57 triệu đồng và buộc hai doanh nghiệp liên hệ với tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa để thực hiện ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Trước đó, ngày 5/4 và 11/4, Đội Quản lý Thị trường số 3 tiến hành kiểm tra hai doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Tân An. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai doanh nghiệp xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại hai doanh nghiệp, lực lượng chức năng phát hiện có 140 sản phẩm vàng trang sức có nhãn hàng hóa nhưng không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Ngoài hành vi vi phạm trên, một doanh nghiệp còn vi phạm, không đảm bảo điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Với vi phạm trên, Đội Quản lý Thị trường số 3 đã đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền nêu trên.

Tính đến thời điểm ngày 10/5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An đã thực hiện kiểm tra 25 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, phát hiện 24 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 122,5 triệu đồng./.