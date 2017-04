Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Reuters)

Căng thẳng thương mại giữa Canada và Mỹ tiếp tục gia tăng trong ngày 25/4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục đe dọa đối với ngành sữa của Canada liên quan đến hệ thống quản lý nguồn cung và chính sách định giá mới của quốc gia láng giềng phía Bắc.Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong tuyên bố trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Trump khẳng định “Canada đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các nông dân sản xuất sữa ở Wisconsin và một số bang vùng biên khác” và Washington “sẽ không chấp nhận điều này.”Trước đó, Hội đồng Xuất khẩu Sữa của Mỹ cho rằng chính sách định giá sữa mới của Canada gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sữa của Mỹ và buộc hàng chục nông trại sản xuất sữa nước này phải tìm khách hàng mới từ ngày 1/5 tới.Hội đồng Xuất khẩu Sữa hối thúc Tổng thống Trump phải “hành động ngay lập tức” để ngăn chặn nguy cơ Canada bán phá giá các sản phẩm sữa, nhất là sữa non dùng làm phomat, ra thị trường thế giới.Những dòng tweet trên được ông Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố quyết định áp thuế chống bán phá giá trung bình 20% đối với các mặt hàng gỗ xẻ của Canada với lý do quốc gia láng giềng đang trợ cấp các nhà sản xuất gỗ mềm trong nước để tạo lợi thế xuất khẩu. Dự kiến, mức thuế này có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.Canada đã bất ngờ trở thành mục tiêu chỉ trích của Tổng thống Trump trong vấn đề thương mại, với các cáo buộc liên quan đến ngành sữa và sản xuất gỗ mềm.Trên thực tế, Mỹ và Canada đã có lịch sử tranh cãi lâu dài, nhưng không gay gắt và dồn dập như lần này. Riêng về gỗ mềm, các bất đồng giữa hai nước nảy sinh từ gần 10 năm nay, chủ yếu liên quan đến thuế, tranh chấp và giải quyết tranh chấp thương mại.Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích thương mại của Canada liên quan đến căng thẳng gỗ mềm với Mỹ. Căng thẳng đã đẩy đồng đôla Canada (CAD) xuống mức thấp nhất trong 14 tháng trở lại đây với giá trị giao dịch trên thị trường tự do ở mức 1 CAD “ăn” 72 xen Mỹ.Trong khi đó, cổ phiếu của các công ty sản xuất gỗ mềm tăng do mức thuế đối kháng của Mỹ thấp hơn dự đoán trước đó của các nhà đầu tư.Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada diễn ra trong bối cảnh 3 quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico, chuẩn bị đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Năm 2016, Mỹ nhập khẩu tổng cộng 5,66 tỷ USD gỗ mềm từ Canada, trong đó có tới 4,6 tỷ USD từ tỉnh miền Tây British Columbia./.