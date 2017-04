Ông Trần Minh Hoan, Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, Nam Định đã hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng.Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông có tổng diện tích 1.500ha, quy mô giai đoạn 1 gần 520ha, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông làm chủ đầu tư. Ước tính kinh phí đầu tư giai đoạn 1 xấp xỉ 5.000 tỷ đồng.Theo ông Trần Minh Hoan, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, đây sẽ là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn, hiện đại tầm cỡ quốc gia, quốc tế với kết cấu hạ tầng đồng bộ; môi trường không gian và kiến trúc cảnh quan phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035.Với mục tiêu hình thành khu công nghiệp trọng điểm dệt may , lĩnh vực thu hút đầu tư chính là sản xuất may mặc, hàng da, túi xách, kéo sợi, dệt vải, in - nhuộm, sản xuất phụ kiện bao bì, công nghiệp phụ trợ...Dự kiến khi đi vào hoạt động, hàng năm Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1 tỷ m2 vải cao cấp, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.Về khả năng kết nối, thu hút đầu tư, ông Hoan cho biết thêm, Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông cách thành phố Nam Định 50km, cách Hà Nội 140km.Thời gian tới, tuyến đường bộ ven biển nối 6 tỉnh phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh), tuyến đường nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nên khá thuận lợi.Để khai thác hiệu quả khu công nghiệp này, tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư tới nhiều đối tác lớn của Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ...Hiện đã có một số nhà đầu tư mong muốn hợp tác xây dựng “Làng dệt may” với quy mô khoảng 40ha và triển khai dự án nhà máy dệt nhuộm quy lớn...Thông tin về việc giải quyết những lo ngại liên quan đến vấn đề môi trường, nhất là khu công nghiệp nằm tại vùng ven biển, ông Hoan khẳng định, mọi phương án đã được tính toán và đảm bảo theo các quy định.Báo cáo tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 2926 ngày 13/11/2015. Một công trình xử lý nước thải, với chi phí 1.000 tỷ đồng sẽ được nhà đầu tư hạ tầng xây dựng tại đây.Khi xây dựng Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông lãnh đạo tỉnh Nam Định và các bên liên quan chủ trương không thu hút những công trình có nguy cơ gây ô nhiễm cao.Đối với các dự án được cấp phép, cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm quy trình quản lý, xử lý chất thải, không xả thải ra môi trường../.