Khách du lịch Trung Quốc tới sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc ngày 27/9/2012. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm du lịch tới Hàn Quốc từ giữa tháng 3/2017 nhằm trả đũa việc Mỹ triền khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc khiến ngành du lịch của "xứ kim chi" thiệt hại nặng nề.Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 25/4, số du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc kể từ sau khi Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm trên đã giảm 40% trong tháng 3/2017 - thời điểm du lịch đông nhất trong năm ở Hàn Quốc do mùa hoa Anh Đào nở.Thống kê của KTO cho thấy thông thường hơn một nửa số du khách tới Hàn Quốc là đến từ Trung Quốc, nhưng do lệnh cấm từ Bắc Kinh, nên trong tháng 3/2017, Hàn Quốc chỉ đón 360.000 lượt du khách, giảm so với con số 600.000 lượt ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm, tổng số du khách tới Hàn Quốc đã giảm 11,2%, còn 1,23 triệu lượt khách. Việc du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc giảm ngay lập tức ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của hệ thống các cửa hàng bán đồ miễn thuế bởi nguồn thu từ du khách Trung Quốc chiếm tới 70% tổng nguồn thu bán hàng cho du khách.Tính đến giữa tháng 3/2017, doanh số bán hàng hàng năm của cửa hãng miễn thuế Lotte Duty Free cho du khách Trung Quốc giảm 40%. Lotte Duty Free buộc phải đóng cửa 85 trong tổng số 99 cửa hàng của hãng ở Trung Quốc sau khi Bắc Kinh quyết định tẩy chay tập đoàn này liên quan đến việc Tập đoàn Lotte chấp thuận nhượng một sân golf cho việc triển khai THAAD. Ước tính, trong nửa đầu năm 2017, thiệt hại của Lotte có thể lên tới 1 tỷ USD.Để đối phó với tình hình trên, Hàn Quốc đang thúc đẩy các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút du khách từ nhiều nhiều nước khác, chủ yếu từ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết tính đến đầu tháng 4/2017, số du khách tới Nhật Bản đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái./.