Du lịch miệt vườn thu hút du khách ngày Xuân. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay kéo dài đúng 7 ngày, thời tiết khá thuận lợi trên khắp mọi miền đất nước, tạo điều kiện cho người người du Xuân. Dù là dịp nghỉ Tết cổ truyền song ngành du lịch vẫn rộn ràng “đón khách quốc tế đến, đưa khách nội địa đi” ngay trong những ngày đầu năm mới. Không những thế, các hãng cũng đã sớm chuẩn bị tour du lịch lễ hội, du lịch tâm linh về nguồn cho khách nội địa...Theo nghiên cứu và thực tế hoạt động của nhiều hãng lữ hành hàng đầu Việt Nam, những năm gần đây người dân, nhất là những người trẻ tuổi, có điều kiện ở thành thị hiện đại đã thay đổi thói quen nghỉ Tết cổ truyền. Họ không chỉ ở nhà trong suốt kỳ nghỉ Tết mà đã dành nhiều thời gian đi du lịch đầu xuân năm mới, thường xuất hành vào mùng 2 Tết, không chỉ du lịch trong nước và còn ra nước ngoài.Do đó, bên cạnh việc đón khách quốc tế, Việt kiều “xông đất” Việt Nam dịp Tết Nguyên đán, các hãng lữ hành cũng chuẩn bị đường tour phù hợp cho khách nội địa. Đa phần các sản phẩm đều được thiết kế từ 4-6 ngày, phù hợp với kỳ nghỉ, giá tour mềm…Theo thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, trong hai tuần “ra quân” chào Xuân mới Đinh Dậu 2017, từ ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 10 Tết Đinh Dậu, Công ty phục vụ hơn 50.200 du khách trong nước và quốc tế; tăng trưởng 20% so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Lượng khách du lịch trong nước dịp Tết đạt trên 12.000 khách, tăng hơn 9%.Cũng trong dịp Tết, Lữ hành Saigontourist phục vụ 33.000 lượt khách quốc tế đa quốc tịch, trong đó đông nhất là Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ... Trong đó, chùm tour “Tây ăn Tết ta” triển khai từ năm 2003 đến nay của hãng tiếp tục thu hút hơn 600 khách quốc tế khám phá không khí đón Tết độc đáo ở vùng sông nước miền Tây (từ ngày 23-30 Tết) và trải nghiệm sinh hoạt đặc trưng trong ngày Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh (từ mùng 1-4 Tết).Saigontourist có thế mạnh về du lịch tàu biển, nhất là đón khách quốc tế, dịp này Saigontourist đón 14 chuyến tàu đến Việt Nam với tổng cộng 23.400 du khách và thuyền viên. Đặc biệt, ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Saigontourist phối hợp với Sở Du lịch Khánh Hòa đón tàu biển Superstar Virgo với 2.500 du khách quốc tế “xông đất” thành phố biển Nha Trang xinh đẹp và theo các hành trình đón Tết nguyên đán đặc trưng của miền Trung. Cùng ngày tại Đà Nẵng, Saigontourist đón và phục vụ 900 khách cùng thuyền viên tàu Taishan đón Tết Việt , tham gia các hành trình khám phá Đà Nẵng, Hội An, Huế…Bà Phạm Bích Ngọc, Phó Giám đốc Vietrantour cho biết đón đầu nhu cầu du lịch vào dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Vietrantour đã nghiên cứu, khảo sát, đưa ra các lịch trình du lịch hợp lý để du khách Việt vừa đón Tết cổ truyền bên người thân nơi quê nhà vừa thỏa sức tìm hiểu phong tục năm mới ở các nước có nền văn hóa tương đồng.Bà Phạm Bích Ngọc cũng thông tin thêm: Do nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao nên lượng khách đăng kí tour Tết của Vietrantour năm nay tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái . Ngoài ra, Vietrantour đã sớm mở bán nhiều tour du lịch tâm linh khởi hành từ mùng 3 Tết Đinh Dậu và linh hoạt vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm bái, lễ Phật nguyện cầu bình an, tài lộc và hạnh phúc trong những ngày đầu năm của du khách.Mùa du lịch Tết Đinh Dậu 2017, Vietravel đã đón và phục vụ 30.000 lượt khách du xuân. Hãng này giới thiệu khoảng 800 tour hấp dẫn với nhiều đường tour mới lạ. Ngay từ ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, Vietravel đã xuất hành đầu năm mới, phục vụ hàng ngàn du khách. Ngoài các sản phẩm du lịch trong và ngoài nước và hành trình di sản miền Trung đang được đông đảo du khách lựa chọn, Vietravel còn ra mắt chùm tour liên tuyến Phú Yên-Quy Nhơn, đưa du khách đến khám phá những vùng đất còn hoang sơ, hấp dẫn trong dải du lịch biển Nam Trung Bộ...Tết Nguyên đán Đinh Dậu thời tiết cả nước đều khá thuận lợi cho các gia đình đi du xuân. Ở các tỉnh, thành phố lớn với nhiều nơi vui chơi, giải trí đều thu hút đông đảo nhân dân, nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải. Các địa phương trọng điểm du lịch cũng đón đông đảo du khách dịp Tết.Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các khu du lịch văn hóa Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên thu hút rất đông khách tham quan đổ về trong ngày đầu năm, đa phần là các gia đình, có cả trẻ em. Mỗi ngày, các cơ sở đều đón hàng chục ngàn khách. Trong 6 ngày (từ ngày 25-30/1), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 đã đón khoảng 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm. Đường hoa Tết năm nay sẽ được kéo dài thêm 1 ngày, tức là sẽ kết thúc vào 22 giờ ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu (ngày 1/2 dương lịch), thay vì kết thúc vào tối mùng 4 Tết như kế hoạch ban đầu...Ở Thủ đô Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 từ 29 tháng Chạp đến ngày 3 Tết (tức ngày 26 - 30/1/2017 dương lịch) tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 230.670 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016. Thu hút lượng khách tham quan đông chủ yếu là 1 số điểm du lịch văn hóa, lễ hội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; bảo tàng Dân tộc học; đền Quán Thánh; chùa Trấn Quốc; di tích Hỏa Lò...Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái các điểm đến nêu trên. Tiêu biểu như Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán, lượng khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt này ước đạt 53.000 người. Ngay từ sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu đã có hàng ngàn người đến xin chữ đầu xuân ở Chợ ông đồ phía Hồ Văn của Văn Miếu. Một điểm đến được khá đông người dân Hà Nội tìm đến dịp Tết Đinh Dậu là lễ hội hoa mùa xuân tại khu đô thị Ecopark kéo dài từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết...Ở khu vực miền Trung, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón hơn 92.000 lượt khách đến Huế từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, tăng 15% so với Tết Bính Thân, trong đó có gần 57.000 khách quốc tế. Sở Du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 260.523 lượt, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2016.Đảo tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng là điểm đến được nhiều du khách ưa thích. Chỉ trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 Tết đã có hơn 4000 khách du lịch, trong đó có cả khách quốc tế từ đất liền ra du xuân, tham quan hòn đảo này. Nhiều điểm du lịch như đảo Bé (xã An Bình), thắng cảnh chùa Hang, chùa Đục, hang Câu... đều đông khách./.