Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho đã bắt đầu cuộc hội đàm song phương tại Manila (Philippines) trước thềm một hội nghị an ninh khu vực.Cuộc gặp đã diễn ra trong phòng họp kín, giới truyền thông không được phép tham dự.Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quố​c, đồng thời thúc giục Hàn Quốc và Mỹ đảm bảo rằng hai nước này không có hành động khiêu khích.Tuy nhiên, ông Vương Nghị từ chối cho biết người đồng cấp Ri Yong Ho đã nói gì với ông trong cuộc gặp.Động thái này diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quố​c nhất trí về những biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Bình Nhưỡng liên quan đến những vụ thử tên lửa của nước này.Trước đó, ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong tháng 7.Các biện pháp trừng phạt này có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, vốn đang ở mức 3 tỷ USD hàng năm.Nghị quyết cũng bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, trong đó có một ngân hàng chủ chốt, buộc họ phải chịu sự đóng băng tài sản toàn cầu và bị cấm đi lại.Dự kiến, Triều Tiên sẽ tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vào ngày 7/8 tới. ARF là diễn đàn an ninh tại châu Á được thành lập năm 1994, và thu hút sự tham gia của 27 thành viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Theo THX​, tại cuộc họp báo bên lề một loạt các cuộc gặp giữa các Ngoại trưởng tại thủ đô Manila​ ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các biện pháp trừng phạt chống lại các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và việc nối lại vòng đàm phán 6 bên đều quan trọng.Ông Vương Nghị nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt và hòa đàm đều quan trọng trong những nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng đã nhấn mạnh lời kêu gọi trong nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm nối lại các cuộc đàm phán đã nêu bật rằng ngoại giao và hòa bình là cần thiết để ngăn ngừa căng thẳng.Ông Vương Nghị nói: "Sau việc thực hiện nghị quyết này, vấn đề bán đảo Triều Tiên sẽ đi vào trạng thái ổn định"./.