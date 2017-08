Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/Reuters, ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tán dương Trung Quốc và Nga vì sự ủng hộ của hai nước này đối với dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm tăng cường trừng phạt Triều Tiên, đồng thời khẳng định ông "hoan nghênh" lá phiếu của Moskva và Bắc Kinh.Trong một tuyên bố sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, Nhà Trắng khẳng định: "Tổng thống Donald Trump hoan nghênh sự hợp tác của Trung Quốc và Nga trong việc đảm bảo nghị quyết này được thông qua. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác để tăng cường áp lực ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên, nhằm chấm dứt hành vi đe dọa và gây mất ổn định của Bình Nhưỡng."Trong khi đó, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các lệnh trừng phạt là cần thiết để đối phó với Triều Tiên, nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng, điều vẫn cần được giải quyết thông qua đàm phán.Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực ở thủ đô Manila (Philippines), sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng./.