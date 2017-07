Phương án có ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu được Tổ tư vấn kiến nghị chọn làm phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành. (Ảnh: ACV)

Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập Tổ tư vấn lựa chọn phương án thiết kế gồm 26 chuyên gia đến từ các Bộ, ngành và hội nghề nghiệp; qua làm việc, Tổ tư vấn đã bình chọn thiết kế hoa sen với tỷ lệ cao nhất trong 3 phương án.Trong cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải vào hôm nay (19/7), theo ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng tại 4 tỉnh, thành và các hội nghề nghiệp. Cụ thể, 3 phương án được lựa chọn nhiều nhất gồm lá dừa nước (LT07); hoa sen (LT03) và vật liệu tre (LT04).Được biết, trước khi báo cáo và nhận được sự thống nhất của Thường trực Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập Tổ tư vấn lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Tổ tư vấn gồm 26 chuyên gia đến từ các Bộ, ngành và hội nghiệp liên quan, do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam là Tổ trưởng.Ngày 7/4 vừa qua, Tổ tư vấn đã tiến hành bỏ phiếu lựa 1 trong 3 phương án thiết kế kiến trúc đã được Hội đồng thi tuyển kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành lựa chọn trước đó. Theo đó, phương án phương án LT-03 (lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu) của Tư vấn Heerim Architects & Planners Co.Ltd (Hàn Quốc) đạt 13 phiếu chọn (tỉ lệ 59,09%), vượt qua 2 phương án còn lại để dẫn đầu trong danh sách và được Tổ tư vấn thống nhất lựa chọn.Phương án LT-04 (lấy ý tưởng nội thất chính là sử dụng vật liệu tre) của Liên danh Japan Airport Consultants Inc - ADP Ingeniere - Shigeru Ban Architects (Nhật Bản và Pháp) đạt 6 phiếu bầu chọn (tỉ lệ 27,27%). Phương án LT-07 (lấy ý tưởng từ hình ảnh lá cọ, dừa nước) của Liên danh CPG Consultants Pte. Ltd -PAE Limited - Azusa Sekkei (Singapore - Việt Nam - Nhật Bản) đạt 3 phiếu bầu chọn (tỉ lệ 13,64%).Sau đó, Thường trực Chính phủ sau đó đã giao Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn phương án trên cơ sở kết quả của Hội đồng đánh giá xếp hạng và Tổ tư vấn.Lãnh đạo ACV cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lựa chọn phương án hoa sen (LT03) để đưa vào hồ sơ mời thầu tư vấn lập báo cáo khả thi (FS).Theo ông Thanh, việc chỉnh sửa một số chi tiết của phương án đã chọn là cần thiết để có được thiết kế hoàn hảo nhất cho nhà ga. Tuy nhiên, việc này đang có vướng mắc nảy sinh theo quy định về quyền tác giả. Ông Thanh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho ACV đàm phán với tư vấn thiết kế để triển khai những chỉnh sửa này.Cơ bản đồng ý với đề xuất trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa chỉ đạo các đơn vị này cần tiếp tục lấy ý kiến bộ ngành để bổ sung, tìm phương án hoàn chỉnh nhất cho nhà ga hành khách sân bay Long Thành trước khi chọn tư vấn lập báo cáo khả thi (FS).Tuy nhiên, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc chỉnh sửa phải căn cứ thể lệ cuộc thi, quyền tác giả để bảo tính pháp lý.Phương án hoa sen nằm trong số 9 phương án kiến trúc nhà ga hành khách sân bay Long Thành do 16 đơn vị tư vấn trong và ngoài nước thực hiện. Các đơn vị thiết kế đã đưa ra nhiều hình dáng nhà ga như hoa sen, chim sẻ, ruộng bậc thang, cây tre, cánh bướm, lá cọ.../.