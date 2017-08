Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Philippines, tại các cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 50 (AMM), ngày 8/8, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ cam kết ủng hộ những sáng kiến của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức an ninh trong khu vực.Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác cùng các nước ASEAN và đối tác nhằm giải quyết hữu hiệu những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)...Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ ủng hộ vai trò tích cực của Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh tại khu vực.Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua.Trong 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo hai nước đã tăng cường tiếp xúc, đặc biệt là các chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản (tháng 2/2017) và của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (tháng 1/2017); chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (tháng 5/2017).Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Hai bên nhất trí thúc đẩy thực hiện những văn kiện đầu tư đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Các lĩnh vực hợp tác khác như văn hóa-giáo dục, an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân đều được duy trì và đẩy mạnh.Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro đã thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản Innovative Asia Scholarship (Học bổng sáng tạo châu Á) dành cho sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực.Về phần mình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản, nước cung cấp Viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.Hai bên cũng nhất trí phối hợp với nhau trong quá trình trao đổi về các định hướng tương lai của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Hàn Quốc là nước đầu tư lớn nhất ở Việt Nam và là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam; đề nghị Chính phủ Hàn Quốc có biện pháp nhằm cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, duy trì ODA cho Việt Nam và đề nghị Hàn Quốc quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước này.Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung Wha nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào thực chất và dựa trên những mối liên hệ gần gũi giữa người dân hai nước, trong đó có các gia đình Hàn-Việt, Chính phủ Hàn Quốc luôn tạo điều kiện cho các phụ nữ Việt Nam lấy chống Hàn Quốc vượt qua những khác biệt về văn hóa, hòa nhập tốt vào xã hội Hàn Quốc.Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc các cấp, trong đó có các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, các cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi mặt./.