Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thay mặt Chính phủ tặng cờ thi đua cho VNPT. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long chia sẻ mục tiêu năm 2017.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 diễn ra sáng 27/12, đại diện VNPT cho hay, tập đoàn này đã vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2016.Theo đó, tổng lợi nhuận của VNPT đạt 4.380 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch , doanh thu đạt 133.233 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.600 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng 7%; tổng số thuê bao điện thoại đạt 38,6 triệu thuê bao (riêng VinaPhone đạt 31,6 triệu thuê bao).So với thời điểm trước tái cơ cấu (năm 2013), VNPT đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Cụ thể, so với năm 2013, lợi nhuận năm 2016 của VNPT tăng gấp đôi so với thời điểm trước tái cơ cấu. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, lợi nhuận của VNPT đạt mức tăng trưởng trên 20%.Bên cạnh đó, năng suất lao động theo doanh thu theo đầu người cũng tăng đáng kể, từ 960 triệu đồng/người/năm lên 1.217 triệu đồng/người/năm; số lượng trạm BTS 2G tăng gần 2.000 trạm; NodeB 3G tăng hơn 3 lần, đạt con số 33.000 trạm; số lượng dự án được thực hiện là 5.122, tăng gần 2 lần so với trước tái cấu trúc...Trong năm 2016, nhiều sản phẩm công nghệ của VNPT đã được thị trường đón nhậnnhư VNPT-iOffice cho hơn 2.000 đơn vị thuộc 61 tỉnh, VNPT-HIS (phần mềm quản lý khám chữa bệnh) cho khoảng 7.000 cơ sở và một số bệnh viện đa khoa; phần mềm giáo dục vnEdu được hơn 9.100 trường với gần 3,8 triệu học sinh sử dụng…VNPT cũng sản xuất, cung cấp ra thị trường gần 2,4 triệu thiết bị đầu cuối, 91.000km cáp quang với tổng giá trị sản phẩm công nghiệp nội địa, dịch vụ khoảng 8.400 tỷ đồng, tăng 17,7% so năm 2015.Trong năm 2017, VNPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 15%, doanh thu tăng 8%, nộp ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016…Biểu đồ so sánh những con số ấn tượng của VNPT sau thời gian tái cơ cấu (trên) và tổng kết tình hình kinh doanh năm 2016 (dưới).Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhận định năm 2016 đánh dấu sự chuyển mình của VNPT, khẳng định vị trí là một trong ba trụ cột chính trên thị trường viễn thông - công nghệ thông tin tại Việt Nam.Ông Tuấn cũng đưa ra một số nội dung đề nghị tập đoàn này quan tâm thực hiện như đào tạo lãnh đạo kế cận; tiếp tục tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ; đẩy nhanh, mạnh phát triển các dịch vụ mang dấu ấn sáng tạo; bảo đảm an toàn thông tin; chú trọng khởi nghiệp trong chính VNPT…/.