Những đêm trắng ở Mù Cang Chải

Thầy cô giáo và phụ huynh học sinh dọn dẹp đất đá vùi lấp tại Trường Tiểu học-Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Các thầy cô và phụ huynh học sinh dọn dẹp lớp học sau lũ. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tan hoang sau cơn lũ dữ, khắp nơi là những đống đổ nát. Đồng bào Mông vốn kiên cường chịu đựng gian khổ nhưng trước những tổn thất và đau thương quá lớn, nước mắt đã không ngừng rơi...Tại bản Háng Gàng, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, một người đã chết do bị lũ cuốn. Nơi bản Mông nghèo, cơn lũ dữ đã lạnh lùng gằn thêm tang thương vào những cuộc đời quanh năm lam lũ. Rồi đây, khi cơn lũ đi qua, nỗi kinh hoàng nó để lại sẽ còn tiếp tục ám ảnh, những hậu quả của nó còn đeo đẳng nhiều năm nữa đối với cuộc sống vốn đã quá khó nhọc của bà con.Hai cây cầu của xã Lao Chải đã bị nước lũ cuốn trôi khiến nhiều khu vực bị cô lập.Ông Trần Minh Vấn - Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết bản Háng Gàng là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất khi cơn lũ quét qua Lao Chải. Đã có cả mất mát về người. Hiện nay, Háng Gàng vẫn đang bị chia cắt. Từ trung tâm xã, muốn vào với Háng Gàng trong thời điểm này, chỉ có cách đi bộ gần 20km.Bản Kháo Giống, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải nằm cheo leo trên những đỉnh núi cao, là nơi giáp ranh với xã tận cùng của mảnh đất được mệnh danh là "cổng trời Tây Bắc." Những ngày này, ở Kháo Giống, nỗi đau chồng lên nỗi đau. Trên những sườn núi chênh vênh, bản của người Mông lác đác vài nóc nhà. Không khí tang thương bao trùm nơi đây.Tại nhà anh Giàng A Mùa, tiếng khóc rấm rứt không nguôi suốt những ngày qua. Từ những lưng núi xa, bà con làng xóm rục rịch kéo đến chia buồn cùng gia đình anh. Tiếng khóc của những người phụ nữ Mông được cộng hưởng, vang động cả những khoảng rừng nham nhở vết sạt, nơi cơn lũ và hiểm họa vẫn đang rình rập.Chị Mùa Thị Sua đã khóc suốt hai ngày ròng, không ăn, không uống. Chị lả đi trong nỗi đau mất hai đứa con do lũ. Một đứa đã được tìm thấy, bị cuốn trôi cách nhà hơn 60km; đứa kia hiện vẫn bặt vô âm tín.Là trụ cột của gia đình, anh Giàng A Mùa cố tỏ ra cứng rắn để chèo chống gia đình sau nỗi đau thương quá lớn - hai đứa con, một đứa cháu, một người em bị lũ cuốn trôi. Đối với anh Mùa, đó là tận cùng của nỗi mất mát.Xã Kim Nọi có tất cả 6 người bị cơn lũ dữ lịch sử cuốn trôi. Hai người đã thiệt mạng, bốn người mất tích.Ông Hờ A Hừ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Nọi cho biết các cụ già trong bản cho biết hơn 100 năm qua ở Kim Nọi, chưa bao giờ họ thấy lũ dữ như vậy. Cũng chưa bao giờ, Kim Nọi chứng kiến nhiều nỗi đau, mất mát, nhiều nước mắt, do lũ lớn đến như vậy.Đám tang bà Giàng Thị Che ở bản Dào Xa, xã Kim Nọi chưa kết thúc, chính quyền xã Kim Nọi và thôn Khao Giống lại tất tả lo cho đám ma con anh Mùa. Thi thể cháu bé được tìm thấy dưới chân đập thủy điện cách nhà hơn 60km.Nước mắt có thể còn tiếp tục rơi ở Kim Nọi khi hy vọng tìm thấy sự sống thần kỳ sau cơn lũ dữ vốn đã mong manh, nay càng trở nên vô vọng.Trong ký ức của các cụ già tại địa phương, cơn lũ vừa qua là kinh hoàng nhất trong vòng 100 năm. Các số liệu đo đạc cũng chỉ ra rằng đó là cơn lũ lịch sử trong hơn ba thập kỷ qua ở Mù Cang Chải.Chỉ trong tích tắc, tất cả vốn liếng, tài sản ít ỏi của bà con tích cóp từ nhiều năm qua đã trôi hết theo dòng nước lũ. Trắng tay, không nhà cửa, hàng chục hộ đồng bào người Mông đến giờ vẫn còn chưa thể tin trước những gì vừa mới diễn ra.Bốn người trong gia đình anh Mùa A Tông (tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải) may mắn thoát cơn lũ dữ chỉ trong gang tấc nhưng tất cả tài sản cùng ngôi nhà gỗ mới dựng của gia đình anh Tông đều bị lũ cuốn trôi, chỉ còn vẻn vẹn một bức tường xiêu vẹo, trơ trọi giữa bãi đổ nát.Cả đời anh Tông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, đã từng chứng kiến nhiều cơn lũ đi qua nhưng chưa bao giờ lũ dữ dằn, khủng khiếp như lần này.“Mất trắng. Nhà cửa, xe máy, máy lồng đất, trâu bò... Lũ cuốn đi hết cả rồi, chẳng còn gì cả. Gia đình thì tan tác mỗi người một nơi. Không biết đến bao giờ mới qua được những ngày khó khăn như này," anh Tông buồn bã chia sẻ.Vợ anh Tông - chị Giàng Thị Mủ ngân ngấn nước mắt. Chị Mủ không nói được tiếng Kinh. Anh Tông bảo suốt từ đêm hôm xảy ra cơn lũ đến giờ, chị Mủ chẳng buồn ăn gì. Chị tiếc công sức hai vợ chồng vất vả bao năm đã bị cuốn hết theo dòng nước lũ, bọn trẻ sắp vào năm học mới mà "đến cái nhà cũng không còn để về."Anh Tông chia sẻ dù mất hết nhưng gia đình anh còn may mắn hơn nhiều hộ khác ở đây khi không mất mát về người. Trong tổ có hai người, trong đó có một trẻ em, bị nước lũ cuốn trôi.Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải - nơi cơn lũ kinh hoàng quét qua là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Hơn 10.000m3 đất đá đã đổ xuống, vùi lấp gần 2 km nền đường.Hàng chục ngôi nhà đã bị cuốn trôi theo lũ, nhiều người vẫn đang mất tích. Nỗi lo âu, thất thần vẫn chưa tan trên gương mặt những người dân nơi đây. Cả thị trấn vẫn còn bàng hoàng, thấp thỏm trắng đêm thu dọn những gì còn sót lại.Bà Nguyễn Thị Luyến, Bí thư Chi bộ Tổ 8 - thị trấn Mù Cang Chải cho biết hai đêm sau khi xảy ra cơn lũ dữ là hai đêm trắng. Cả thị trấn có 5 người mất tích thì chủ yếu là ở Tổ 8. Nhà anh Lê Doãn Dũng là trường hợp thương tâm nhất, vợ và hai con anh đều đã bị nước lũ cuốn trôi.Sau đêm xảy ra cơn lũ lịch sử kinh hoàng, các lực lượng đã đồng loạt, tích cực tham gia tìm kiếm, khắc phục nhanh nhất, sớm nhất những hậu quả cơn lũ đã để lại, sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào.Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết không chỉ các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái mà Quân khu 2 cũng đã điều động lực lượng phối hợp với tỉnh Yên Bái tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả cơn lũ. Điều kiện tìm kiếm hết sức khó khăn, nước từ đầu nguồn vẫn tiếp tục đổ về nhưng các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm được các nạn nhân còn mất tích.Xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt nên dù có phải làm cả ngày cả đêm, hơn 200 chiến sỹ Sư đoàn 316-Quân khu 2 cũng quyết tâm cao độ cùng với các lực lượng và nhân dân địa phương sớm khắc phục thiệt hại, tìm kiếm người mất tích.Năm học mới sắp bắt đầu, tất cả các lực lượng đều đang nỗ lực hết sức, sẵn sàng những đêm trắng để Mù Cang Chải sớm vượt qua được những nỗi đau thương và tổn thất quá đỗi nặng nề, để lũ trẻ lại có thể tiếp tục đến trường./.