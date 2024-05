Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm hai ngư dân mất tích. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin: sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5 vừa qua.

Cụ thể, sau quá trình tìm kiếm liên tục, ngày 4/5, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí tàu câu mực mang số hiệu NA- 4611- TS bị chìm và nằm sâu dưới biển tại vị trí có tọa độ 19°10’ N và 105°49’ E, cách Cửa Lạch khoảng 5 hải lý.

Do vị trí tàu chìm có độ sâu lớn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã triển khai một tổ thợ lặn để tiếp cận, kiểm tra hiện trường. Đến 17 giờ 35 phút ngày 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mắc kẹt trong tàu câu mực.

Thi thể của 2 ngư dân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho thân nhân gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân và có hỗ trợ bước đầu. Việc trục vớt, lai dắt tàu câu mực bị nạn đang được các lực lượng chức năng nghiên cứu kế hoạch, phương án để thực hiện.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ ngày 3/5, tàu cá mang số hiệu NA- 4611-TS do anh Hoàng Đức Đông (sinh năm 1990, thường trú tổ dân phố Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là chủ tàu, cùng 2 thuyền viên là anh Hoàng Đức Thi (sinh năm 1989, thường trú tại tổ dân phố Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và anh Trương Văn Hưng (sinh năm 1985, thường trú tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang hành nghề câu mực tại tọa độ 19°09’ N, 105°47’ E, gặp gió lốc và sóng lớn làm lật và chìm tàu.

Anh Hoàng Đức Thi bơi ra xa, gặp được ngư dân trên một thuyền nhỏ cứu sống, còn 2 thuyền viên là anh Hoàng Đức Đông và anh Trương Văn Hưng mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đồn Biên phòng dọc tuyến biển huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn và các lực lượng liên quan để tìm kiếm các thuyền viên mất tích./.

