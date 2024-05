Quảng Ngãi: Sớm áp dụng dữ liệu giám sát hành trình để hỗ trợ nhiên liệu tàu cá

Một số tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi phải nằm bờ do máy Icom VX-1700 bị hư, mất nên không được nhận hỗ trợ nhiên liệu. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Qua 14 năm thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ, khai thác, nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã có thêm động lực bám biển, nhiều chủ tàu đã tăng số tàu, số phiên biển.

Tuy nhiên, trong khi nhiều tỉnh, thành phố ven biển đã sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) làm cơ sở pháp lý hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá, việc tỉnh Quảng Ngãi vẫn dựa vào tin nhắn từ thiết bị Icom VX-1700 đang gây nhiều khó khăn cho ngư dân.

Gần 3 năm nay, bà Dương Thị Nhỏ, chủ một tàu cá tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn không được hưởng chính sách hỗ trợ dầu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg.

Máy Icom VX-1700. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Nguyên nhân do trong lúc tàu cá neo đậu tại bến, kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc máy Icom VX-1700 đang lắp đặt trên tàu. Sau đó, bà Nhỏ đã tìm mua máy mới, máy cũ khắp nơi nhưng đều không có.

"Tàu cá của tôi chuyên đánh bắt xa bờ. Trước kia, mỗi phiên biển tôi được nhận khoảng 75 triệu đồng tiền hỗ trợ nhiên liệu thông qua việc nhắn tin về trạm bờ. Từ khi máy Icom VX-1700 bị đánh cắp, tôi không thể làm hồ sơ để nhận hỗ trợ mà vẫn phải chi trả phí hỗ trợ này cho các bạn thuyền như trước kia. Trong khi việc đánh bắt gặp nhiều khó khăn, nhiều phiên biển bị lỗ nên tôi phải cho tàu nằm bờ," bà Nhỏ cho hay.

Máy Icom VX-1700 có tích hợp GPS là thiết bị duy nhất được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi dùng xác định vị trí hoạt động của tàu cá, làm cơ sở xem xét hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số chủ tàu cá, khi hành nghề xa bờ, dù đã nhắn tin nhưng do nghẽn mạng, do máy đã cũ hoặc do sóng yếu nên tin nhắn không đến với trạm bờ.

Ngư dân Nguyễn Đình Quốc, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ đánh giá hiện máy Icom VX-1700 đã cũ, lạc hậu nên có rất nhiều bất cập. Khi ra khơi ngư dân phải vừa đánh bắt, vừa trực nhắn tin về bờ để sau này nhận hỗ trợ nhiên liệu. Nhiều lúc tin nhắn đã gửi đi nhưng trạm bờ lại không nhận được. Mỗi phiên biển phải đủ số tin nhắn theo quy định mới được nhận hỗ trợ. Có lúc đã nhắn rồi, cứ nghĩ là được rồi, nhưng khi làm hồ sơ cơ quan chức năng báo chưa nhận đủ tin nhắn.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 1.700 tàu cá đăng ký hoạt động tại các vùng biển xa bờ. Tuy nhiên, những năm gần đây có nhiều ngư dân không được hỗ trợ nhiên liệu vì trạm bờ không nhận được tin nhắn từ tàu gửi về. Do đó, các ngư dân mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sớm sử dụng dữ liệu máy giám sát hành trình thay cho máy Icom VX-1700 để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân.

Thiết bị giám sát hành trình (VMS). (Ảnh: Đinh Hương/ TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Xã Bình Châu, Bình Sơn cho rằng: "Theo tìm hiểu, các địa phương ven biển miền Trung như Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận... đã sử dụng dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở pháp lý xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu, nhưng tại Quảng Ngãi vẫn áp dụng theo máy Icom VX-1700. Trong khi nếu tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu thuyền đi đâu, về đâu cơ quan chức năng đều biết. Do vậy, ngư dân tha thiết mong cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sớm sử dụng máy giám sát hành trình để làm cơ sở hỗ trợ dầu cho bà con."

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết để thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi dựa theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

Đồng thời, căn cứ vào máy Icom VX-1700 của ngư dân. Máy này được nhập từ nước ngoài, nên việc đơn vị sản xuất cũng như đơn vị nhập khẩu hạn chế số lượng thời gian gần đây đã gây khó khăn cho ngư dân khi máy bị hư hỏng, mất trộm.

"Để kịp thời giải quyết chính sách hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho sử dụng thiết bị giám sát hành trình để thay thế hoàn toàn thiết bị Icom VX -1700. Kiến nghị này đã được Bộ ghi nhận và tham mưu Chính phủ để trong thời gian tới khi sửa đổi Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg thì nội dung này sẽ được thay đổi để ngư dân sẽ sớm được hưởng lợi," Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Theo quy định, các tàu cá khi ra khơi phải nhắn tin về bờ đủ số lượng tin nhắn trong mỗi chuyến biển để làm cơ sở nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, do thiết bị Icom VX-1700 đã lạc hậu, hư hỏng, mất mát nên nhiều ngư dân không được nhận hỗ trợ./.