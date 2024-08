Khởi tố vụ môi giới, đưa trái phép ngư dân sang tàu cá Malaysia đánh bắt hải sản

Bị can Quách Thanh Tuấn bị tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.” (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Quách Thanh Tuấn (sinh năm 1984) và Dương Hoàng Giang (sinh năm 1969), cùng ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, (tỉnh Cà Mau) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.”

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Nguyễn Văn Công (thuyền trưởng) cùng Nguyễn Văn Phu là người môi giới, đưa ngư dân sang tàu cá Malaysia đánh bắt hải sản.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2023, Quách Thanh Tuấn trực tiếp đứng ra tổ chức, móc nối, cấu kết với Công, Giang và Phu để tiến hành sửa chữa tàu cá CM-92365 TS nhằm đưa 9 ngư dân trốn qua Malaysia bằng đường biển.

Đồng thời, các đối tượng tổ chức, móc nối để đưa 6 ngư dân khác xuất cảnh bằng đường hàng không qua Malaysia để đánh bắt hải sản trên tàu cá KNF6649 của Tuấn.

Trước khi đi đánh bắt ở vùng biển Malaysia, giữa Tuấn và ngư dân thỏa thuận ăn chia: Sau khi trừ tất cả các chi phí nhiên liệu, nước đá, ăn uống, ngư lưới cụ dự trù, lương thực, thực phẩm... sản lượng thu hoạch được chia theo tỷ lệ chủ tàu hưởng 60%, còn lại 40% thì tài công được hưởng nhiều hơn, sau đó đến máy trưởng, kỹ thuật, còn lại tùy theo tỷ lệ chấm công, làm giỏi được hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít.

Thời gian 6 tháng thì được về một lần, cho ứng trước từ 30-40 triệu đồng/ngư dân.

Từ tháng 8/2023, sau khi chuẩn bị xong phương tiện, các đối tượng tiến hành đưa tàu và ngư dân trốn sang Malaysia đánh bắt hải sản.

Đến 8/7, khi tàu cá CM-92365 TS về vùng biển Việt Nam bán hải sản cho tàu hậu cần Việt Nam thì bị lực lượng Cảnh sát Biển kiểm tra, phát hiện vi phạm và tạm giữ tàu cá.

Hành vi của Tuấn và Giang đủ cấu thành tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.” Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

