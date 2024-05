Cà Mau: Án 2 năm tù cho đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang thông báo ai là nạn nhân của bị can Phù Thị Nguyệt hoặc các đối tượng khác liên hệ, cung cấp thông tin với Cơ quan An ninh Điều tra-Công an Hà Giang