Hà Giang: Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phù Thị Nguyệt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/2, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phù Thị Nguyệt (sinh năm 1995, thường trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Khoản 2, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc bị đối tượng Phù Thị Nguyệt lừa đưa sang Campuchia lao động trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vì hám lợi, Phù Thị Nguyệt đã tuyển dụng và đưa người Việt Nam sang Campuchia làm việc với hình thức: người lao động khi đến công ty sẽ được hướng dẫn công việc và được cấp các tài khoản trên mạng xã hội “ảo” để lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam chơi game trên các ứng dụng do công ty lập ra, sau đó chiếm đoạt tiền thông qua việc nạp tiền chơi game của người chơi...

Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Giang thông báo ai là nạn nhân của bị can Phù Thị Nguyệt hoặc các đối tượng khác chủ động liên hệ, cung cấp thông tin với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang, hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ điều tra qua số điện thoại 0859 301 986 để được hỗ trợ./.

