Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trận lũ ống xảy ra sáng 3/8 tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã gây thiệt hại nặng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.Theo thống kê đến 14 giờ ngày 3/8, hai người đã tử vong, 13 người mất tích và tám người bị thương; 32 nhà dân bị ngập, sập và bị lũ cuốn trôi, hàng loạt công trình, tài sản của Nhà nước và nhân dân bị thiệt hại.Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái huy động gấp 1.000 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, cán bộ công nhân viên chức hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn số người hiện đang mất tích, thu dọn hiện trường.Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ máy móc, thiết bị để dọn dẹp và tiến hành kiểm tra toàn bộ tuyến quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải, với 35 điểm sạt lở để thông đường...Huyện Mù Cang Chải phối hợp với các đơn vị phát huy tốt tinh thần “bốn tại chỗ," kịp thời hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn và phối hợp tốt với các lực lượng chức năng huy động lực lượng, tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai...Tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ gạo cho các gia đình gặp khó khăn do thiên tai trong thời gian ba tháng.Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ có nhà bị sập và cuốn trôi mất nhà 20 triệu đồng; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích 10 triệu đồng; hỗ trợ hộ có nhà hư hỏng 10 triệu đồng./.