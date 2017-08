Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3/8, tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và các xã dọc dòng suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, lũ quét, lũ ống đã xảy ra, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Mù Cang Chải cho biết theo thống kê ban đầu, trên địa bàn huyện có ít nhất 7 người mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất; 17 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn trôi, trong đó ở xã Lao Chải có 7 ngôi nhà, thị trấn Mù Cang Chải có 10 ngôi nhà bị vùi lấp.Các lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm 7 nạn nhân mất tích.Do trong ngày 2/8 và sáng 3/8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có mưa to đến rất to, lưu lượng nước dòng suối Nậm Kim lên nhanh, cộng với trong tháng Bảy vừa qua có mưa kéo dài, nền đất yếu, ngấm no nước, dẫn đến lũ quét, lũ ống trên các khe suối.Các tuyến đường vào Mù Cang Chải nhiều đoạn bị sạt taluy dương, lún taluy âm; nhiều tuyến đường vào các xã, xe ôtô không đi được.Trong sáng 3/8, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã đến huyện Mù Cang Chải nắm tình hình, chỉ đạo tại chỗ việc tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, khẩn trương tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai; thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn./.