Công nhân thực hiện trồng cỏ trong Tổ hợp Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Dãy nhà của 8 hộ dân cố tình không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 2/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị bàn giải pháp giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế trên địa bàn thành phố Ninh Bình.Chủ trương của tỉnh Ninh Bình sẽ kiên quyết đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước 30/9/2017 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.Tại hội nghị, nhiều ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình, đại diện các sở, ngành liên quan như: Tư pháp, Thanh tra, Công an, Tài nguyên và Môi trường cũng như các ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh... đều nhất trí với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.Các ý kiến đều cho rằng, mọi thủ tục, hồ sơ, công tác đo đạc, kiểm đếm đất, tài sản trên đất, đối thoại đối với 8 hộ do các đơn vị chức năng và Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình thực hiện đều đúng quy trình, đủ thủ tục.Căn cứ tình hình thực tế và các văn bản pháp lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình cùng các cơ quan hữu quan giải quyết các đề nghị hợp lý của 8 hộ dân theo thẩm quyền và đúng quy định. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành phố xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất và triển khai tổ chức thực hiện theo quy định để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.Sau khi trao đổi, bàn bạc các phương án hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến giao Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hữu quan rà soát, xử lý dứt điểm việc giao đất không đúng đối tượng vào khu tái định cư để giao đất tái định cư phục vụ dự án, đặc biệt là lô đất D1, xong trước 10/8.Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng rà soát, xem xét giải quyết những kiến nghị chính đáng phù hợp với các quy định của các hộ dân (nếu có), đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể hữu quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, tự giác chấp hành việc giải phóng mặt bằng.Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn chỉnh thủ tục, xây dựng phương án cưỡng chế để tổ chức thực hiện đảm bảo thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, thời gian tổ chức cưỡng chế xong trước 30/9/2017; hoàn chỉnh hồ sơ triển khai xây dựng nhà ở phục vụ cưỡng chế tại vị trí dự kiến bố trí đất cho các hộ dân để đảm bảo các điều kiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng...Tỉnh Ninh Bình đã đầu tư nhiều công trình công cộng, trong đó có tổ hợp Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Công trình có diện tích 34,23ha, tổng vốn đầu tư 1.543 tỷ đồng huy động từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, là điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch kiến trúc thành phố Ninh Bình, phù hợp với các giá trị văn hóa, lịch sử tỉnh Ninh Bình và phù hợp với xu hướng phát triển đô thị chung của đất nước.Thực hiện từ năm 2010, thành phố Ninh Bình đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 181 hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, trong đó có 68 hộ bám mặt đường Quốc lộ 1A, 113 hộ phía trong. Đến nay, 173/181 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng do nhiều nguyên nhân gồm 5 hộ bám Quốc lộ 1A và 3 hộ phía trong.Việc thực hiện dự án xây dựng quảng trường, tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế là chủ trương đúng của tỉnh Ninh Bình với sự vào cuộc của các cấp, các ngành hữu quan và đơn vị thi công cũng như sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đặc biệt là nhân dân khu vực ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.Hiện các hạng mục chính của tổ hợp dự án đã được hoàn thành, chỉ còn khu vực sân phía sau tượng đài chưa được thi công đầy đủ do đơn vị thi công chưa được bàn giao mặt bằng. Trong 8 hộ kể trên có 3 hộ cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các hộ còn lại kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí đất tái định cư, diện tích đất tại một số vị trí theo nguyện vọng gia đình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án bị chậm tiến độ trong thời gian dài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều hội nghị bàn cách giải quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ kể trên nhưng đều không thành công./.