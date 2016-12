Lực lượng đặc nhiệm Philippines trong chiến dịch truy quét ma túy tại Manila ngày 9/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 29/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thừa nhận những người vô tội bị thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy mà ông đang tiến hành, tuy nhiên ông này khẳng định lực lượng chính phủ không thể chịu trách nhiệm vì điều này được tiến hành theo pháp luật.Trong một loạt các cuộc phỏng vấn với các hàng tin địa phương, ông Duterte đã bày tỏ sự xin lỗi với những người bị kẹt trong các trận đấu súng, bao gồm trẻ em trong chiến dịch chống lại các nghi can buôn ma túy.Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các lực lượng luật pháp đã tuân theo chỉ dẫn rõ ràng và chỉ hành động đối với những kẻ tham gia vào buôn bán ma túy bất hợp pháp.Trong khi đó, cảnh sát quốc gia Philippines cho biết gần 2.300 nghi can ma túy đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của cảnh sát kể từ khi ông Duterte nắm quyền vào ngày 30/6, đồng thời có hơn 4.000 người khác đã thiệt mạng vì các lý do vẫn đang được điều tra, bao gồm khả năng dính líu tới ma túy./.