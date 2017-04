Cảnh sát tuần tra gần khu vực xảy ra vụ nổ súng ở đại lộ Champs-Elysees ngày 20/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố Pháp đã huy động toàn bộ lực lượng an ninh, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ, để đảm bảo an toàn cho các công dân nước này trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, đặc biệt sau vụngay tại trung tâm thủ đô Paris vào tối qua.Phát biểu tại buổi họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu, ông Cazeneuve khẳng định tất cả lực lượng tinh nhuệ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao cho cuộc bầu cử sắp tới.Các đơn vị tinh nhuệ này sẽ hỗ trợ 50.000 cảnh sát để bảo đảm công tác an ninh cho cuộc bầu cử.Thủ tướng Pháp tuyên bố: "Chính phủ Pháp được huy động toàn lực. Chúng ta không được phép thỏa hiệp với nỗi sợ hãi, sự hăm dọa và sự thao túng mà kẻ thù đang nắm trong tay."Theo kế hoạch vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới với sự tham gia tranh cử của 11 ứng cử viên. Vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau đó hai tuần, vào ngày 7/5./.