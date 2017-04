Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-ul (ảnh trên, góc phải) đã thị sát và chỉ đạo một cuộc tập trận pháo binh. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm khu vục biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc và tái khẳng định quan điểm của Washington là nước này "cân nhắc mọi lựa chọn" trong việc đối phó với Bình Nhưỡng.Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Al-Jazeera ngày 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol nói rằng Chính quyền Mỹ nên "mở rộng tầm mắt quan sát thế giới".Ông Sin nói: " Nếu những doanh nhân cầm quyền tại Mỹ nghĩ rằng có thể hăm dọa chúng tôi bằng bất kỳ lời đe dọa trừng phạt hay biện pháp quân sự nào - như Chính quyền Obama đã từng làm và thất bại - thì họ sẽ sớm nhận ra rằng những lời đe dọa như vậy đều không có tác dụng. Nếu Triều Tiên thấy có bất cứ dấu hiệu nào về một cuộc tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi, quân đội Triều Tiên sẽ tiến hành các vụ tấn công quân sự tàn khốc nhằm vào những kẻ xâm lược Mỹ bất kể họ ở đâu, từ nước Mỹ xa xôi tới những căn cứ quân sự Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản hay bất cứ đâu."Ngoài ra, ông Sin Hong-chol cũng cho rằng các cuộc đàm phán 6 bên nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã "bị bóp nghẹt ngay từ khi ra đời."Ông nhấn mạnh rằng việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân không phải là ảo tưởng và đây không phải là một món hàng có thể bị đem ra mua bán. Chính vì vậy, không thể đưa vấn đề này ra bàn đàm phán với mục tiêu chấm dứt nó.Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 17/4, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In-Ryong tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng phản ứng trước "bất kỳ hình thức chiến tranh nào" do những hành động quân sự của Mỹ gây ra.Phó Đại sứ Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo, sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa cảnh báo Bình Nhưỡng không nên thử thách quyết tâm của Washington.Ông Kim In Ryong khẳng định nếu Washington dám lựa chọn hành động quân sự, Bình Nhưỡng sẵn sàng ứng phó trước bất kỳ hình thái chiến tranh nào mà Mỹ mong muốn.Phó Đại sứ Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ đang biến Bán đảo Triều Tiên thành "điểm nóng lớn nhất thế giới" và tạo ra những tình huống nguy hiểm khiến chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào.Theo ông Kim In-Ryong, các cuộc diễn tập quân sự mà Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành là "những cuộc tập trận hiếu chiến" lớn nhất từ trước đến nay. Do đó, việc Triều Tiên củng cố các lực lượng hạt nhân là hành vi tự vệ nhằm đối phó với "những trò tống tiền và đe dọa hạt nhân lặp đi lặp lại của Mỹ." |

Trong khi đó, Liên hợp quốc cùng ngày đã kêu gọi Triều Tiên có những bước đi cần thiết nhằm giảm căng thẳng, ngồi vào bàn đàm phán và giải trừ vũ khí hạt nhân.



Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Liên hợp quốc vô cùng quan ngại trước tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực ngoại giao.



Ông Dujarric gọi vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên là hành động vô cùng đáng lo ngại./.