Người dân Phố cổ Hội An mời nước du khách quốc tế tại Điểm dừng chân. (Ảnh: Nguyễn Sơn/Vietnam+)

Nghề làm đèn lồng truyền thống của người dân Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nguyễn Sơn/Vietnam+)

Nhằm quảng bá rộng rãi các hoạt động, chương trình nghệ thuật của Festival Di sản Quảng Nam 2017 đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam 2017 đã lập website riêng để đưa thông tin chính thống, đầy đủ nhất về festival tại địa chỉ http://disanquangnam.vnWebsite http://disanquangnam.vn với phiên bản tiếng anh là quangnamheritagefestival.com góp phần đưa đến cho du khách trong nước và quốc tế thông tin về Festival Di sản Quảng Nam 2017 - Hành trình kết nối di sản.Trang web giới thiệu với du khách về Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 sẽ được tổ chức chủ yếu ở Di sản văn hóa thế giới - Phố cổ Hội An; các hoạt động của Festival Di sản Quảng Nam 2017; những thông tin cần biết về thời gian, địa điểm tổ chức, các điểm bán vé hoặc miễn phí cho du khách trong quá trình diễn ra festival; những sản vật đặc sắc của Quảng Nam; những thông tin về các kỳ festival trước…Bên cạnh đó, Ban tổ chức Festival Di sản Quảng Nam 2017 còn đưa thông tin lên mạng xã hội như facebook, Twitter để quảng bá rộng rãi hơn về Festival Quảng Nam 2017.Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cho biết Festival Di sản Quảng Nam 2017 là sự kiện văn hóa, du lịch lớn của địa phương, nhằm thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của Quảng Nam.Chính vì vậy, bênh cạnh những phương thức quảng bá truyền thống truyền thống, chúng tôi đã lập website riêng và đưa thông tin lên mạng xã hội để du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước biết về sự kiện nay. Bước đầu, chúng tôi đã nhận được những phản hồi khá tốt về phương thức truyền thông này.Qua 5 lần tổ chức, Festival Di sản Quảng Nam được bạn bè trong nước, quốc tế biết đến và yêu mến qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật giàu bản sắc và đặc trưng văn hóa dân tộc.Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản.”Festival Di sản lần thứ VI sẽ diễn ra tại thành phố Hội An, Tam Kỳ và các địa phương như Duy Xuyên, Điện Bàn, Tây Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My.Lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2017 được tổ chức vào 20 giờ 00 phút, ngày 09/ 6/2017 tại biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ và bế mạc vào 20 giờ 00 phút ngày 14/6/2017 tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An.Festival Di sản Quảng Nam 2017 sẽ được khởi động từ ngày 27/1/2017 bằng sự kiện Lễ hội ánh sáng Hội An chào đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.Tiếp đó là chuỗi sự kiện được liên tục tổ chức như: “Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ V - Hội An 2017”; “Festival Diều quốc tế”; “Giao lưu các đô thị di sản thế giới”; “Liên hoan Ẩm thực quốc tế”; “Festival tơ lụa Việt Nam và thế giới”; Triển lãm “Di sản văn hoá biển, đảo Việt Nam”, “Liên hoan dân ca Bài chòi các tỉnh miền Trung Việt Nam”; “Giải lướt ván buồm vô địch thế giới”; “Lễ hội sâm núi Ngọc Linh"./.