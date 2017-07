Điện thoại Samsung Galaxy S8 được trưng bày tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 10/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng công nghệ khổng lồ Samsung của Hàn Quốc ngày 18/7 thông báo sau khi chính thức lên kệ và mở bán, sản phẩm điện thoại thông minh Samsung Galaxy S8 đã "vượt mặt" đàn anh Galaxy S7 về doanh số bán ra.Giám đốc kinh doanh mảng di động của Samsung, ông Koh Dong-jin cho biết tính đến thời điểm hiện tại, số lượng sản phẩm Galaxy S8 bán ra đã cao hơn 15% so với Galaxy S7 nếu so sánh cùng thời gian.Dự kiến, xu hướng ưa chuộng Galaxy S8 tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III này và quý IV tới.Theo kế hoạch, Samsung sẽ cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh Galaxy Note 8 vào tháng 8 tới và bắt đầu mở bán từ tháng 9. Tuy nhiên, Samsung không hé lộ chi tiết về chiếc Galaxy Note 8 sắp được trình làng này.Điện thoại thông minh Galaxy S8 là siêu phẩm mới nhất của Samsung với thiết kế nhỏ gọn hoàn toàn mới, màn hình vô cực viền siêu mỏng, cong hai bên và được trang bị những tính năng vượt trội như công nghệ nhận diện gương mặt và bảo mật mống mắt, cũng như phần mềm trợ lý ảo Bixby tương tác qua giọng nói.Theo kết quả khảo sát công bố hồi đầu tháng này, Samsung được đánh giá là thương hiệu dẫn đầu ở châu Á năm thứ 6 liên tiếp nhờ thành công ngoạn mục của dòng sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy S8.Các đơn đặt trước mua Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đã vượt mốc 1 triệu chiếc, lập kỷ lục mới trong số tất cả các loại điện thoại thông minh của Samsung từ trước tới nay./.