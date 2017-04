Giá tham khảo: 280.000 đồng/150ml.

Giá tham khảo: 570.000 đồng/120ml.

Giá tham khảo: 250.000 đồng/150ml.

Giá tham khảo: 390.000 đồng/400ml.

Giá tham khảo: 385.000 đồng/300g.

Giá tham khảo: 198.000 đồng/150ml.

Sản phẩm xịt khoáng chứa nhiều thành phần khoáng chất có tác dụng nổi bật nhất là cân bằng pH và tăng cường độ ẩm cho da mặt, ngoài ra chúng còn là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn trong những chuyến du lịch, công tác với khả năng làm dịu và giúp da khỏe hơn để chống đỡ lại các yếu tố bên ngoài như nắng nóng, khói bụi. Nước xịt khoáng còn có tác dụng giữ lớp makeup tự nhiên, căng mịn và lâu trôi.Cùng tham khảo một vài loại xịt khoáng với mức giá mềm mại mà vẫn hiệu quả và sắm cho mình một sản phẩm thật lý tưởng cho mùa hè này nhé!Thành phần chủ yếu của Avène Thermal Spring Water là nước khoáng thiên nhiên Avène, được lấy trực tiếp từ mạch nước ngầm, hoàn toàn tinh khiết và vô cùng lành tính. Tác dụng chính của nó là cung cấp nước và khoáng chất cần thiết cho da, làm dịu và giảm kích ứng da hiệu quả. Với các tia nước nhẹ như sương, Avène Thermal Spring Water dễ dàng thấm vào da, chăm sóc và dưỡng ẩm, mang lại cảm giác sảng khoái trong những ngày hè oi bức.Xịt khoáng Laneige Water Bank Mineral Skin Mist có mùi thơm nhẹ được chiết xuất từ nguồn nước khoáng giàu kẽm, magie, manga cùng với hệ thống cung cấp nước Water Pump SystemTM giúp bổ sung nước, tăng cường độ ẩm cho da. Thêm vào đó, chiết xuất lá mùi tây và cỏ chanh roi ngựa có khả năng thanh lọc, làm sáng và tiếp thêm sức sống cho làn da. Sản phẩm không hề tạo lớp dầu bóng nhờn nên phù hợp với cả da mụn và da nhạy cảm.Chứa đựng nhiều khoáng chất quý hiếm bao gồm sắt, potassium, canxi, manganese, silicon,… xịt khoáng Vichy ngoài tác dụng cung cấp nước cho da thì còn bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da hiệu quả, tăng cường khả năng ngăn ngừa lão hóa tự nhiên của da, chống lại tác động từ ô nhiễm môi trường, khói bụi…. Đồng thời, nó còn giúp làm sạch bề mặt da, làm dịu da ngay tức thì, giảm hẳn ửng đỏ và nóng rát.Xịt khoáng Evoluderm có thành phần dưỡng chất giàu nguyên tố vi lượng và chất khoáng có đặc tính làm dịu, chống kích ứng, kháng viêm cho da. Điểm vượt trội của Evoluderm là có thể dùng được cho cả body, thẩm thấu nhanh và cung cấp độ ẩm cho da một cách tự nhiên, không gây cay mắt hay kích ứng cho da nhạy cảm.Sản phẩm này cũng là cách hữu hiệu để làm mát và dịu da sau khi đi dưới ánh nắng Hè oi bức. Nếu ngồi trong môi trường điều hòa khô lạnh, bạn nên xịt lại 2 tiếng một lần vì hơi nước trên da dễ bị bay hơi.Với nguồn khoáng chất cân bằng và giàu các nguyên tố vi lượng như Selenium, nước khoáng La Roche Posay Thermal Spring Water bổ sung độ ẩm, giúp làm dịu mát và giảm kích ứng da, đồng thời chống lại các tác nhân gây oxi hóa, tái tạo lại các tế bào, cho bạn một làn da tươi tắn, trẻ trung. Sản phẩm tuân thủ quy tắc sản xuất nghiêm ngặt để giảm tối đa nguy cơ gây dị ứng nên phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da của trẻ nhỏ.Nature Republic là thương hiệu uy tin đến từ Hàn Quốc rất được yêu thích bởi tính an toàn do chiết xuất từ thiên nhiên, thân thiện, dễ chịu cho làn da. Xịt khoáng Nature Republic Aloe Vera được chiết xuất từ 92% lô hội, cung cấp độ ẩm cho da, làm dịu mát da ngay tức thời và bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ bên ngoài, giúp da mịn màng, se lỗ chân lông.Ngoài ra, sản phẩm còn có công dụng kháng viêm, chống khuẩn, giúp làm dịu vết thương một cách nhanh chóng mà không gây kích ứng. Đặc biệt xịt khoáng Nature Republic có thể dùng để trộn với kem nền khi make up, giúp lớp nền dễ dàng thấm vào da và bền màu hơn./.