Tang vật của các đối tượng trộm chó bị thu giữ. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Đối tượng Huỳnh Hữu Nghĩa bị bắt giữ. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Đối tượng Ngô Hải Đăng bị bắt giữ. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Sau 10 ngày truy lùng, Công an huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) đã bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi dùng súng tự chế để bắn trộm chó để bắn trọng thương Thượng sỹ Nguyễn Khánh Duy khi bị phát hiện hành vi trộm chó.Hai đối tượng là Ngô Hải Đăng, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên và Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh năm 1993, đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp Hòa Trung 2, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 24/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại địa phận ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, Tổ tuần tra Công an huyện Thạnh Trị phát hiện hai đối tượng đi trên xe môtô có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.Hai đối tượng bất ngờ rồ ga bỏ chạy, dùng súng tự chế bắn Thượng sỹ Nguyễn Khánh Duy bị thương; sau đó tiếp tục chạy theo hướng xã Lâm Kiết ra xã Thạnh Phú, dùng bột ớt, ná thun bắn viên bi (đạn keo) liên tục chống trả tổ tuần tra và trốn thoát.Tổ tuần tra đã đưa Thượng sỹ Duy đến trạm y tế xã để sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị.Qua quá trình điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Ngô Hải Đăng tại Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng và đối tượng Huỳnh Hữu Nghĩa bị bắt tại nơi ở trên đường Hùng Vương, Khóm 2, Phường 6, thành phố Sóc Trăng. Tang vật thu được tại nơi ở của Nghĩa gồm súng tự chế, bột ớt, dây điện, cưa, dao thái và một số tang vật khác.Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.