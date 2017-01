Hình ảnh bên trong nhà tù Guantanamo của Mỹ năm 2010. (Ảnh: AFP)

Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng sẽ áp dụng trở lại các hình thức tra tấn khi cho rằng đó là biện pháp hiệu quả trong quá trình thẩm vấn tù nhân, song cho biết sẽ tham vấn điều này với giới chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương và Lầu Năm Góc.Trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC News liên quan đến hình thức trấn nước - một trong những biện pháp tra tấn trong việc thẩm vấn tù nhân vốn bị đã bị cấm, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải "dùng lửa để đấu với lửa" khi đối phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như những hành động dã man và tàn bạo mà các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành.Ông nêu rõ: "Tôi muốn làm tất cả mọi thứ trong phạm vi những điều được phép tiến hành một cách hợp pháp...Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng việc tra tấn tuyệt đối hiệu quả."Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Giám đốc CIA Mike Pompeo để xem xét việc khôi phục lại những kỹ thuật tra tấn cực hình đối các đối tượng khủng bố.Những biện pháp này được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush sau các cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 và sau đó đã bị Quốc hội cấm.Những bình luận trên của ông Trump được đưa ra sau khi tờ The New York Times công bố một bản dự thảo sắc lệnh dài 3 trang trong đó cho phép CIA mở các nhà tù bí mật tại nước ngoài để áp dụng các hình thức tra tấn các nghi phạm khủng bố.Nội dung của bản dự thảo cũng nhắc đến việc xóa bỏ những hạn chế đối với các kỹ thuật thẩm vấn tù nhân dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama.Dự thảo cũng bác bỏ nguyên tắc "tù nhân chiến tranh" của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế, và yêu cầu Lầu Năm Góc tiếp tục sử dụng nhà tù quân sự tại Vịnh Guantanamo, Cuba để "giam giữ và xét xử các tù nhân mới" bao gồm các phần tử IS.Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin trên được tiết lộ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã lên tiếng bác bỏ việc Nhà Trắng soạn thảo tài liệu trên.Tương tự, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cùng ngày cũng khẳng định Chính quyền Tổng thống Trump không soạn một văn kiện đề nghị xem xét lại việc cho phép CIA quay trở lại chương trình nhà tù bí mật.Ông Ryan đã nói với hãng tin MSNBC rằng: "Theo tôi hiểu thì văn kiện đó do một ai đó viết, người này không thuộc chính quyền Tổng thống Trump. Đó không phải là một sản phẩm của chính quyền hiện nay."Các nhà tù bí mật được sử dụng để giam giữ các nghi can khủng bố bị bắt trong "cuộc chiến chống khủng bố" dưới thời cựu Tổng thống Bush sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và đã chính thức bị đóng cửa dưới thời của cựu Tổng thống Obama./.