Tàu Trung Quốc. (Nguồn: yahoo.com)

Ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết Australia đã theo dõi chặt chẽ một cách "rất thận trọng" tàu do thám công nghệ cao của Trung Quốc, khi chiếc tàu này do thám các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Australia và Mỹ từ hồi đầu tháng này.Cuối tuần trước, Lực lượng Hải quân Australia đã phát hiện một tàu của Hải quân Trung Quốc trong vùng biển quốc tế gần cuộc tập trận "Talisman Sabre 2017" ở Queensland.Các quan chức quân sự cấp cao của Australia đã gọi đây là động thái "không thân thiện" và "khiêu khích."Ngay sau đó, Ngoại trưởng Julie Bishop tuyên bố tàu Trung Quốc có quyền di chuyển gần đến Australia, miễn là vẫn ở trong vùng biển quốc tế.Trong khi đó, Bộ trưởng Payne cũng cho rằng chiếc tàu này đã không làm bất cứ điều gì sai trái, nhưng Australia “rất ý thức” về hành vi và các hoạt động mà chiếc tàu này đang tiến hành.Các quan chức và chính trị gia Australia đã không công khai chỉ trích Trung Quốc điều tàu để do thám cuộc tập trận "Talisman Sabre 2017" từ vùng biển quốc tế. Chính phủ Australia cũng đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc nên tôn trọng tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển quốc tế, nhất là ở vùng Biển Đông tranh chấp./.