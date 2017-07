Ba nạn nhân tử vong gồm:



1. Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1990, ngụ huyện Minh Long, Quảng Ngãi) đi trên xe 76B-004.51

2. Trương Minh Phong (sinh năm 1951, ngụ xã Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên), đi trên xe 78B-002.89

3. Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1971, ngụ thị xã Sông Cầu, Phú Yên), đi trên xe 78B-002.89



Các nạn nhân bị thương gồm:



1. Phạm Tấn Thành (39 tuổi, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)

2. Kiều Minh Tân (28 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

3. Lê Thị Hằng (23 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)

4. Nguyễn Thị Thúy Hiền (15 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)

5. Đặng Thị Mỹ Dung (31 tuổi, Đông Hòa, Phú Yên)

6. Trần Đăng Thọ (40 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)

7. Nguyễn Chí Tính (19 tuổi, Long Hòa B, Tiền Giang)

8. Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi, Phú Yên)

9. Võ Thị Giáo (79 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)

10. Nguyễn Thị Phương (68 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

11. Nguyễn Ngọc Như Ý (4 tuổi, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)

12. Nguyễn Thị Mỹ Dung (42 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

13. Lê Thị Kim Như (27 tuổi, Thống Nhất, Đồng Nai)

14. Nguyễn Thị Thái Ngân (26 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

15. Nguyễn Bình Yên Phát (14 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

16. Đoàn Công Quá (29 tuổi, Tuy An, Phú Yên)

17. Một nạn nhân trẻ em (nữ) chưa rõ tên tuổi.