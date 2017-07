Khu công nghiệp Ras Laffan, cơ sở sản xuất khí gas hóa lỏng của Qatar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu tham khảo mà Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sử dụng để giám sát nguồn cung của khối, trong tháng 6/2017 sản lượng dầu của các thành viên tổ chức này đã tăng hơn 300.000 thùng/ngày do Nigeria và Libya, hai quốc gia được miễn tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.Theo thống kê, sản lượng dầu của tất cả 13 thành viên OPEC trong tháng 6/2017 đã đạt tới 32,47 triệu thùng/ngày, cao hơn 330.000 thùng /ngày so với tháng 5/2017.Sản lượng của 11 thành viên, không tính Nigeria và Lybia là 29,84 triệu thùng/ngày, cho thấy mức độ tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng đạt tới 97%, thấp hơn mức trên 100% đạt được trong tháng Năm.Thông thường OPEC sử dụng hai bộ số liệu để giám sát sản lượng của khối: số liệu do các nước thành viên cung cấp và số liệu tham khảo từ các nguồn khác, trong đó có truyền thông.OPEC dự kiến công bố bản đánh giá sản lượng tháng Sáu dựa trên số liệu tham khảo trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng vào cuối ngày 12/7. Số liệu này có thể được điều chỉnh trước khi chính thức công bố do có thêm nhiều nguồn tin tham khảo được bổ sung.Theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu tính đến ngày 20/6 của OPEC, OPEC đã thu được 1,64 tỷ USD/ngày kể từ đầu năm đến nay, tăng hơn 10% so với nửa cuối năm 2016.So với nửa đầu năm 2016, khi giá dầu có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm (gần 27 USD/thùng), doanh thu của OPEC kể từ đầu năm đến nay tăng 43% cho dù sản lượng dầu của tổ chức này thay đổi rất ít.Doanh thu của OPEC có thể tăng trong phần còn lại của năm 2017, nếu tình trạng dư cung dầu thế giới được khắc phục như kỳ vọng của OPEC. Dự kiến, doanh thu của OPEC có thể tăng 9-10% trong cả năm 2017 so với năm 2016./.