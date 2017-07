Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Pháp Air France. (Nguồn: AFP)

Tiếp tục có thêm nhiều hãng hàng không quốc tế tạm ngừng cung cấp dịch vụ tới Venezuela ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến, dự kiến diễn ra ngày 30/7 tới tại quốc gia Nam Mỹ này theo lời kêu gọi của Tổng thống Nicolas Maduro.Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 28/7, Hãng hàng không quốc gia Pháp Air France thông báo đình chỉ các chuyến bay tới Venezuela.Hãng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Venezuela và các chuyến bay tới hoặc quá cảnh tại nước này có thể bị tạm hoãn trong 3 ngày, từ ngày 30/7 đến 1/8, để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như các phi hành đoàn của Air France.Tình hình bất ổn tại thủ đô Caracas của Venezuela cũng là lý do chính khiến hãng hàng không quốc gia Avianca Airlines của Colombia - một trong những doanh nghiệp hàng không lớn nhất khu vực Nam Mỹ - quyết định sẽ ngừng khai thác hai chuyến bay hàng ngày trên lộ trình Bogota- Caracas- Bogota và một chuyến mỗi ngày từ Lima (Peru) đến Caracas và ngược lại.Kể từ ngày 26/7, các đại lý đã ngừng bán vé các chuyến bay sau ngày 16/8 của hai lộ trình trên.Avianca Airlines cũng cho biết sẽ hoàn lại tiền vé đặt trước cho 13.000 hành khách của hãng này.Tiếp sau hãng Avianca Airlines, hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ cũng tuyên bố ngừng cung cấp vô thời hạn các chuyến bay đến và đi từ Venezuela kể từ ngày 16/9 tới.Trên tài khoản Twitter, hãng Delta Airlines cho biết sẽ thông báo với khách hàng đặt vé sau ngày 16/9 về quyết định mới này và sẽ cung cấp chuyến bay cuối cùng trong ngày hôm đó. Trước đó, Delta Airlines cung cấp một chuyến/tuần từ thành phố Atlanta đến Caracas và ngược lại.Trước đó, hãng này cũng đã giảm tần suất các chuyến bay tới Venezuela do có nhiều tranh cãi với các nhà chức trách về việc tiếp cận ngoại hối.Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng của Venezuela khiến tỷ lệ lạm phát lên tới trên 500% đã ảnh hưởng đến hoạt động kết nối các chuyến bay đến và đi từ quốc gia Nam Mỹ này.Theo thống kê, trong năm 2013 có tới 23 hãng hàng không quốc tế khai thác thị trường Venezuela. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, đã có khoảng 13 doanh nghiệp hàng không thông báo ngừng hoạt động tại nước Nam Mỹ, trong đó có Air Canada (Canada), Alitalia (Italy), Lufthansa (Đức), Latam (Chile), Gol (Brazil), Tiara Air (Aruba) và United Airlines (Mỹ).Trong những ngày này, các cuộc biểu tình gây bạo loạn vẫn tiếp diễn và lan rộng tại Venezuela, đặc biệt là khi phe đối lập tổ chức biểu tình tại nhiều địa phương trên toàn quốc trong hai ngày 27 và 28/7, đồng thời đe dọa phá hoại công tác bầu cử.Tính đến hết ngày 28/7, đã có 113 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn do biểu tình kể từ đầu tháng Tư tới nay.Phe đối lập tuyên bố sẽ không từ bỏ ý định biểu tình bất chấp những lệnh cấm của chính phủ áp dụng từ ngày 28/7 mà theo đó, những ai vi phạm sẽ bị phạt tù từ 5 tới 10 năm.Hơn 6.200 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử vào cơ quan Quốc hội lập hiến gồm 545 ghế, trong đó có 364 người sẽ đại diện cho các địa phương và 181 người sẽ đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề.Sau khi thành lập, Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống Maduro nhằm đưa Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay, thiết lập hòa bình và ổn định./.