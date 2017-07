Biểu tình tại Istanbul, phản đối các biện pháp của Israel ở đền thờ Al-Aqsa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng nghìn người ủng hộ đảng bảo thủ Saadet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 đã tham gia tuần hành tại Istanbul, thành phố lớn thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phản đối các biện pháp an ninh gây tranh cãi do Israel triển khai tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Palestine.Theo hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, cuộc tuần hành do đảng bảo thủ Saadet khởi xướng được tổ chức tại Quảng trường lớn Yenikapi giáp biển Marmara. Đoàn người tham gia cuộc tuần hành đã giương cao cờ Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ, hô vang nhiều khẩu hiệu thể hiện tình đoàn kết với người Hồi giáo ở Jerusalem.Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện thái độ phẫn nộ khi Israel lắp đặt các máy dò kim loại và các camera giám sát an ninh tại lối vào quần thể Haram al-Sharif ở Jerusalem, sau khi hai cảnh sát Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công bên ngoài đền thờ Al-Aqsa hôm 14/7 vừa qua.Động thái trên của Israel cũng đã dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình của người Hồi giáo Palestine bên ngoài thánh đường, từ đó kéo theo vòng xoáy bạo lực gây nhiều thương vong, đồng thời vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia Hồi giáo trong khu vực.Trước tình hình này, Chính phủ Israel tuần qua đã quyết định dỡ bỏ các thiết bị an ninh nói trên, song dư luận Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nguôi bất bình, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan cho rằng hành động trên của Tel Aviv "là chưa đủ," đồng thời khẳng định Ankara không thể chấp nhận việc Israel triển khai các biện pháp ngăn cản người Hồi giáo vào khu vực đền thờ trong các buổi cầu nguyện hàng tuần.Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bắt đầu hàn gắn quan hệ rạn nứt liên quan tới cuộc đột kích của Israel hồi năm 2010 nhằm vào một con tàu của Ankara đang trong hành trình tới Dải Gaza, khiến 10 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng./.