Đụng độ lại xảy ra tại đền thờ Al-Aqsa. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/7 cảnh báo căng thẳng ở Jerusalem có thể leo thang nếu Israel tiếp tục áp đặt các biện pháp an ninh bất hợp pháp tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước Arab tại thủ đô Cairo về tình hình Jerusalem, ông Shoukry cho biết Ai Cập đã tiếp xúc với các bên liên quan để giúp xoa dịu căng thẳng.Ngoại trưởng Shoukry nói thêm, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi khẳng định Israel phải bảo đảm cho người Palestine thực hành quyền tự do tôn giáo của mình cũng như đảm bảo an ninh cho tất cả các thánh địa, đặc biệt là đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Nhà ngoại giao Ai Cập cho rằng Israel đang khiêu khích người Arab và Hồi giáo trên toàn thế giới với các bước đi bất hợp pháp và khiến căng thẳng leo thang.Ai Cập yêu cầu Israel tuân thủ Công ước Geneva, trong đó cấm các hành động tấn công nhằm vào những nơi thờ tự.Ông Shoukry cho biết thêm "hành động của Israel tiếp tục chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine mà không có một kế hoạch rõ ràng cho hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước sẽ gây thất vọng cho người dân Palestine và sẽ tác động mạnh mẽ đến khu vực."Các tổ chức khủng bố sẽ lợi dụng tình hình này để tuyển mộ thanh niên trong khu vực Arab.Trước đó, cùng ngày 27/7, lực lượng quân đội Israel đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp an ninh được triển khai tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Đây được xem là dấu hiệu có thể chấm dứt căng thẳng hiện nay tại khu vực nhạy cảm này.Ngay sau đó, trong buổi cầu nguyện chiều 27/7, hàng nghìn người Hồi giáo xếp hàng vào cầu nguyện bên trong ngôi đền Al-Aqsa thay vì cầu nguyện ở trên phố bên ngoài ngôi đền.Tuy nhiên, Tổ chức Trang lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết ít nhất 50 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ mới với cảnh sát tại ngôi đền thiêng này sau đó.Israel đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh như lắp đặt các máy dò kim loại và camera an ninh tại lối vào quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và Mái Vòm đá, sau khi 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong 1 vụ tấn công bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ngày 14/7.Động thái này đã dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường và kéo theo vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel làm nhiều người thiệt mạng trong vòng 2 tuần qua./.