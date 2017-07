(Nguồn: Crossed Flag Pins)

Theo Tân hoa xã, ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, ông Choe Hui Chol, đã tới thăm Philippines nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho sự tham gia của ngoại trưởng Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tuần tới.Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết phái đoàn do ông Chol dẫn đầu đã gặp các quan chức cấp cao từ Bộ Ngoại giao nước chủ nhà.Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines cho biết ông mong đợi cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên vào tuần tới.Philippines là nước đăng cai hội nghị ASEAN năm nay. Diễn đàn khu vực này là một sự kiện quan trọng cho đối thoại an ninh tại châu Á, thu hút các nước thành viên ASEAN cùng các đối tác đối thoại của khối nước này cùng nhau thảo luận các vấn đề an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.