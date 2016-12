(Ảnh minh họa: Khiếu Tư/TTXVN)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết ba ngư dân trên tàu cá BĐ 96093 TS của ông Trương Anh Tuấn (trú ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị rơi xuống biển, hiện đang mất tích.Các ngư dân mất tích gồm Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Đúng và Lê Văn Sang, cùng trú ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.Rạng sáng 28/12, tàu cá BĐ 96093 TS (trên tàu có 6 ngư dân) đang đánh bắt tại vùng biển cách đất liền thành phố Đà Nẵng khoảng 337 hải lý về hướng Đông Nam. Do thời tiết có gió cấp 7, cấp 8, sóng cao, đánh phủ qua tàu làm ba ngư dân trên boong tàu rơi xuống biển, mất tích. Hiện có ba tàu cá đánh bắt cùng tổ đội (Bình Định) tham gia tìm kiếm ngư dân bị mất tích.Cùng ngày, tàu cá của ngư dân Bình Định số hiệu BĐ 95472 TS đang đánh bắt tại vùng biển gần đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa), thuyền viên Trần Thi Thời bị gãy xương cổ tay do tai nạn lao động. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu đã đến đảo Phan Vinh nhưng do sóng to, gió lớn nên chưa thể cập được vào cầu cảng. /.