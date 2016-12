Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị đẩy mạnh Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' giai đoạn 2016-2020.Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;'' ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị.Thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc phát động Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,'' những năm qua Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương xác định đây là chủ trương đúng đắn không những trước mắt, cấp bách, mà còn có tầm quan trọng lâu dài của thị trường nội địa Việt Nam. Chủ đề Cuộc vận động được xác định trong nội dung Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ Khối.Qua 7 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, 35 Đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo doanh nghiệp, đơn vị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện Cuộc vận động, tạo động lực mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp, người lao động trong việc thay đổi thói quen mua sắm theo hướng ngày càng quan tâm lựa chọn hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực thay thế nguồn nhân lực thuê của nước ngoài, hàng năm tiết kiệm ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.Trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, toàn Khối doanh nghiệp đã có hàng nghìn công trình, sản phẩm mới bằng sức lao động, máy móc, thiết bị, nguyên liệu trong nước, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng trong quá trình đầu tư mua sắm. Đây là thành quả của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp trên tiến trình hội nhập quốc tế, là cơ sở để doanh nghiệp Việt và hàng Việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và thế giới, chính là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của trên 1 triệu lao động trong Khối.Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì, phát triển sản xuất. Một số doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hàng hóa, tư liệu cho sản xuất, tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu như: Dầu khí, điện, than, xi măng, sắt thép, hóa chất, hàng may mặc….Hội nghị đã nghe ý kiến của lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố đại diện cho các địa phương cả nước và lãnh đạo của 32 Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng nhằm triển khai Cuộc vận động ngày càng có hiệu quả; đề xuất, kiến nghị với Trung ương và các bộ, ban, ngành tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như không ngừng nâng cao chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa ngày một tốt hơn.Theo Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh, trong điều kiện hội nhập quốc tế, mở cửa thị trường nội địa Việt Nam, toàn Khối với gần 1,3 triệu lao động, từng doanh nghiệp, ngân hàng phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa thông qua tái cơ cấu doanh nghiệp, thay đổi quản trị, thay đổi hệ thống sản xuất để tăng năng suất lao động, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, đầu tư, hướng đến thay đổi công nghệ, hiệu quả, nâng cao thương hiệu, tiếp thị mở rộng kênh phân phối, mở rộng thị phần bằng hàng hóa, dịch vụ với cạnh tranh, chất lượng ngày càng cao. Đây là con đường, mục tiêu duy nhất để nâng cao uy tín, niềm tin và sự lựa chọn của gần 100 triệu người dân Việt Nam.Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối đạt được thời gian qua; đánh giá cao sự sáng tạo của Đảng ủy Khối trong cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động bằng chủ trương ''Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau''; chúc mừng đóng góp của Đảng ủy Khối trong việc sản xuất các mặt hàng tốt, góp phần mang lại lợi ích cho mình, cho người dân và cho đất nước.Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với 35 đảng bộ trực thuộc - các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp lớn, là nòng cốt, tạo khởi sắc trong phát triển kinh tế Việt Nam suốt những năm qua.Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để thực hiện tốt Cuộc vận động phải xuất phát từ nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng. Người sản xuất cần sản xuất các mặt hàng tốt, có chất lượng cao. Người tiêu dùng cần nhận thức rõ: Giữa hai mặt hàng có chất lượng như nhau, giá cả như nhau, mua một mặt hàng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất là giúp thêm một người Việt Nam có việc làm, góp phần giúp kinh tế đất nước phát triển. Yêu nước là sử dụng hàng trong nước sản xuất.Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cần căn cứ vào thực tế, rà soát các chính sách; đánh giá thực tiễn, xây dựng chuyên đề, tổ chức tọa đàm để xây dựng các giải pháp khuyến khích phát triển tiêu thụ hàng sản xuất trong nước; thăm dò các mặt hàng, nghiên cứu tình hình để hướng đến chống bán phá giá tại Việt Nam đồng thời, Đảng ủy Khối có thể kết nối thông tin, xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu các mặt hàng sản xuất trong nước đến người tiêu dùng, trong đó có sự so sánh, đối chiếu khách quan giữa hàng nội và hàng ngoại, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng.Đảng ủy Khối tiếp tục khuyến khích lòng yêu nước của người Việt vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân và đất nước; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức: Hàng hóa có chất lượng như nhau, giá cả như nhau, mua hàng Việt là yêu nước; tuyên dương các doanh nghiệp, địa phương, ngành hàng có các chương trình hành động khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam. Trong đó, vai trò của các địa phương là rất quan trọng, là cầu nối, thông qua các chợ, trung tâm giới thiệu sản phẩm... đưa hàng hóa sản phẩm trong nước về với người dân vùng sâu, vùng xa..., ông Nguyễn Thiện Nhân gợi mở.Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về thực hiện chủ trương ''Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau'' giữa các đảng ủy trong Khối.Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã phát động ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Số tiền thu được tại lễ phát động là hơn 38 tỷ đồng./.