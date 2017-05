Nghi phạm khủng bố Muhammad Wanndy. (Nguồn: smh.com.au)

Cảnh sát Malaysia xác nhận nghi phạm khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị truy nã gắt gao nhất tại nước này đã thiệt mạng tại Syria hồi tháng trước.Trong thông báo trên tài khoản Twitter ngày 8/5, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết sau khi đánh giá các thông tin tình báo nhận được, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia xác nhận Muhammad Wanndy đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công ở thành phố Raqqa của Syria vào ngày 29/4.Wanndy, 27 tuổi, được cho là một thủ lĩnh cấp cao của nhánh IS nói tiếng Malaysia, hay còn gọi là nhóm Khatibah Nusantara, đang hoạt động mạnh ở Đông Nam Á.Phần tử này chuyên tuyển mộ các tay súng trong khu vực và có tên trong danh sách đối tượng truy nã gắt gao của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ từ ngày 30/3 với cáo buộc hỗ trợ tài chính và hoạt động cho IS.Chính quyền Malaysia cũng cho rằng Wanndy, từng đến Syria cùng với vợ vào năm 2014, là chủ mưu của vụ tấn công bằng lựu đạn vào một quán rượu ở ngoại ô Kuala Lumpur vào ngày 28/6/2016 làm tám người bị thương và đây được cho là vụ tấn công thành công đầu tiên của IS tại Malaysia.Ngoài ra, giới chức an ninh Malaysia cũng cáo buộc Wandy âm mưu tiến hành nhiều vụ tấn công. Tuy nhiên, trong các chiến dịch truy quét những phần tử thánh chiến từ năm 2013 tới nay, các lực lượng đặc nhiệm Malaysia đã đập tan những mưu đồ này./.